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Электрокар BMW M показал, как крутит «пончики», стоя на месте
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Александр Шохинов

Компания BMW опубликовала видеотизер, на котором продемонстрировала возможности первого электромобиля семейства М. Судя по ролику, безымянный пока прототип сможет крутить «пончики» (на 0:54 секунде видеоролика), стоя на одном месте, а по динамике не уступает заряженному M4.

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  • Визуально модель более всего напоминает «заряженный» BMW M4: на ней явно видны та же огромная решётка радиатора, светодиодная головная оптика и бамперы. Однако колёсные арки на «зелёной» машине немного расширены для повышения устойчивости.
  • В состав силовой установки спорткара будет входить четыре электромотора, по одному на каждом из колёс. Кроме того, новинка будет оснащаться системой контроля динамики вождения, которая будет отвечать за точное распределение крутящего момента между двигателями. Все это, по заявлению компании, обеспечит «беспрецедентный уровень производительности».
  • Сообщается, что блок управление способен за долю секунды после нажатия педали газа определить, какую мощность передать на колёса. При этом система учитывает и другие факторы: угол поворота руля, скорость вращения колёс и положение педали.
  • Помимо этого, все четыре электрических двигателя способны работать как генератор. Во время торможения они срабатывают как система рекуперации энергии.

В 2025 году BMW также начнёт продажи водородного кроссовера X5 Hydrogen, разработанного совместно с Toyota. Ожидается, что такая машина будет оснащаться 374-сильной силовой установкой от электро-кросса iX.

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