Электрокар BMW M показал, как крутит «пончики», стоя на месте

Компания BMW опубликовала видеотизер, на котором продемонстрировала возможности первого электромобиля семейства М. Судя по ролику, безымянный пока прототип сможет крутить «пончики» (на 0:54 секунде видеоролика), стоя на одном месте, а по динамике не уступает заряженному M4.