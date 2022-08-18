Электрокар BMW M показал, как крутит «пончики», стоя на месте

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544 силы и 590 километров: рассекречен электрокар BMW i4
Acura представила прототип электрокроссовера Precision EV с подвижными приборами
Александр Шохинов
Компания BMW опубликовала видеотизер, на котором продемонстрировала возможности первого электромобиля семейства М. Судя по ролику, безымянный пока прототип сможет крутить «пончики» (на 0:54 секунде видеоролика), стоя на одном месте, а по динамике не уступает заряженному M4.
В 2025 году BMW также начнёт продажи водородного кроссовера X5 Hydrogen, разработанного совместно с Toyota. Ожидается, что такая машина будет оснащаться 374-сильной силовой установкой от электро-кросса iX.