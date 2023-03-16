Электрокар Audi RS e-tron GT получил спецверсию в стиле тестового прототипа

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Подразделение Audi Exclusive представило особую версию электрокара RS e-tron GT под сложным названием project_513/2. Она посвящена ранним тестовым прототипам седанов, что отражено как в оформлении электромобиля, так и в его названии: спецверсию назвали обозначением, которое использовалось как внутренний заводской код прототипов. Продаваться такие седаны будут только в США.
Audi представила электрический седан e-tron GT в феврале прошлого года. Его RS-версия оснащается двигателями, развивающими до 646 л.с. и 850 Нм, что позволяет ускоряться до 100 км/ч за 3,3 секунды.