Оставить коммент

Названы характеристики двух новых кроссоверов Haval с гибридными установками

Электрокар Audi RS e-tron GT получил спецверсию в стиле тестового прототипа

Новости

Дмитрий Елизаров

Комменты

Подразделение Audi Exclusive представило особую версию электрокара RS e-tron GT под сложным названием project_513/2. Она посвящена ранним тестовым прототипам седанов, что отражено как в оформлении электромобиля, так и в его названии: спецверсию назвали обозначением, которое использовалось как внутренний заводской код прототипов. Продаваться такие седаны будут только в США.

Читайте нас в Дзене!
1/7
  • Основные отличия project_513/2 состоят в оформлении кузова и салона. Снаружи электрокар украшен графикой в том же стиле, в котором был выполнен камуфляж опытных образцов RS e-tron GT, с применением тех же серых и красных оттенков. На задних стёклах появится гравировка с названием проекта. Кроме того, электрокар получит 21-дюймовые колёса особого дизайна. Наконец, это первая серийная Audi с логотипами, выполненными в красном цвете.
1/5
  • Красные же акценты использованы и в оформлении интерьера, а на углепластиковых вставках применят те же узоры, что и на кузове. Для медиасистемы разработана особая графика интерфейса.
  • В оснащение такой Audi RS e-tron GT по умолчанию войдут карбоновые крыша и корпуса боковых зеркал, матричная оптика и карбон-керамические тормоза с красными суппортами.
  • Разработана спецверсия по заказу американского подразделения Audi. Всего будет собрано только 75 таких электрокаров по цене 182 тысячи долларов — это примерно на 40 тысяч долларов дороже базовой RS-модели.

Audi представила электрический седан e-tron GT в феврале прошлого года. Его RS-версия оснащается двигателями, развивающими до 646 л.с. и 850 Нм, что позволяет ускоряться до 100 км/ч за 3,3 секунды.

Стоят такие украшения такой переплаты?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2023 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение
Проект компании