Электрокар Audi RS e-tron GT получил спецверсию в стиле тестового прототипа

Основные отличия

project_513/2

состоят в оформлении кузова и салона. Снаружи электрокар украшен графикой в том же стиле, в котором был выполнен камуфляж опытных образцов RS e-tron GT, с применением тех же серых и красных оттенков. На задних стёклах появится гравировка с названием проекта. Кроме того, электрокар получит 21-дюймовые колёса особого дизайна. Наконец, это первая серийная Audi с логотипами, выполненными в красном цвете.