Электрогрузовики Volta Zero появятся на улицах Лондона уже этим летом

Территория, принадлежащая The Crown Estate в Вест-Энде, по площади составляет примерно один квадратный километр. Запаса хода на одном заряде в 153 или 201 километр (в зависимости от комплектации батарея может быть ёмкостью 150 кВт·ч или 225 кВт·ч) грузовиков Zero более чем достаточно для обслуживания такого участка.

В Лондоне будут использованы 16-тонные электрогрузовики грузоподъёмностью 8,6 тонны. Каждый такой грузовик может заменить несколько автомобилей меньших объёмов, при этом он будет бесшумен и экологически чист, что является несомненным плюсом для работы в городских кварталах.

В качестве концепта грузовики Zero были представлены в 2019 году, а в ноябре прошлого года появились первые серийные модели.

Основной моделью для Volta являются их 16-тонные грузовики, к 2023 году планируется начать тестовые поездки 7,6- и 12-тонных вариантов. Для Лондона компания должна выпустить 25 грузовиков по спецзаказу к концу месяца, собирают их на территории Британии. Массовая серийная сборка будет осуществляться на заводе в Австрии с середины года.

У Volta уже есть заказ на 1470 грузовиков от логистической компании DB Schenker.

Особенностями Zero являются центральная посадка водителя в кабине и специальная электрическая ось заднего привода, передающая момент от электро­двигателя сразу на колёса без карданного вала. Посадка водителя в кабине низкая, и его взгляд находится на уровне пешеходов, что сводит на нет мёртвую зону впереди грузовика и позволяет передвигаться на нём в городе безопасно. Сзади у автомобиля установлены камеры с углом обзора в 360 градусов. Максимальная скорость Zero 90 км﻿/﻿ч. Длина Zero составляет 9460 мм, высота — 3470 мм, ширина — 2550 мм, а колёсная база равна 4800 мм.

Ранее китайская корпорация Baidu и итальянское дизайн-ателье Pininfarina представили концепт автономного электрогрузовика DeepWay. Автомобиль оснащён 11 камерами, пятью радарами, лидаром и инфракрасным детектором. Он может везти на борту до 49 тонн груза, а запас его хода на одном заряде 450‑кВт·ч аккумулятора составляет 300 километров.