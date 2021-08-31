Электрогрузовик Futuricum установил рекорд дальности поездки на одном заряде: посмотрите, как это было

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Дмитрий Елизаров
Тягач марки Futuricum стал рекордсменом книги рекордов Гиннесса: за 23 часа он проехал на одном заряде аккумуляторов 1099 километров. Как уточняет поставщик шин для проекта, компания Continental, тягач представляет собой переоборудованный Volvo FH и до рекорда полгода использовался по прямому назначению.
Осенью прошлого года рекордсменом книги Гиннесса стал ещё один электрокар — легковой Porsche Taycan. Он смог продержаться в непрерывном дрифте 210 кругов, проехав за это время более 42 километров.