Continental придумала управляемые подушки безопасности

Электрогрузовик Futuricum установил рекорд дальности поездки на одном заряде: посмотрите, как это было
Новости

Дмитрий Елизаров

Тягач марки Futuricum стал рекордсменом книги рекордов Гиннесса: за 23 часа он проехал на одном заряде аккумуляторов 1099 километров. Как уточняет поставщик шин для проекта, компания Continental, тягач представляет собой пере­оборудо­ванный Volvo FH и до рекорда полгода использовался по прямому назначению.

  • 19-тонный грузовик был перестроен швейцарской компанией Designwerk Products AG (DPD) — оператором доставки и владельцем бренда Futuricum. Машину оснастили электро­моторами мощностью более 680 л.с. и 680-киловаттным аккумулятором: комплект батарей компания называет самым большим в Европе.
  • Грузовик на шинах с низким сопротив­лением качению Continental EfficientPro испытывали на тестовом полигоне Continental в Ганновере. По скоростному овалу длиной 2,8 километра машина проехала 392 круга со средней скоростью 50 км﻿/﻿ч, по мнению авторов теста, это соответ­ствует средним значениям при повседневной эксплуатации. Погодные условия во время испытаний были далеко не идеальными: температура воздуха 14 градусов Цельсия и ветер порывами до 40 км﻿/﻿ч.
  • Согласно техническим характеристикам Futuricum, запас хода грузовика составляет 760 километров.

Осенью прошлого года рекордсменом книги Гиннесса стал ещё один электрокар — легковой Porsche Taycan. Он смог продержаться в непрерывном дрифте 210 кругов, проехав за это время более 42 километров.

Тысяча километров для грузовика — это много?

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