Электрогрузовик Futuricum установил рекорд дальности поездки на одном заряде: посмотрите, как это было

Тягач марки Futuricum стал рекордсменом книги рекордов Гиннесса: за 23 часа он проехал на одном заряде аккумуляторов 1099 километров. Как уточняет поставщик шин для проекта, компания Continental, тягач представляет собой пере­оборудо­ванный Volvo FH и до рекорда полгода использовался по прямому назначению.