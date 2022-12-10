Электрофургоны Mercedes-Benz eSprinter почистили воздух в Граце

По завершении проекта в Mercedes-Benz

подсчитали, что фургонам за два месяца эксплуатации удалось удалить из воздуха

около

6400 миллиграммов пыли. В компании назвали это

хорошим результатом в том числе и потому, что пыль отфильтровывается вблизи её источников, то есть в центре большого города.