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Электрофургоны Mercedes-Benz eSprinter почистили воздух в Граце
Новости

Дмитрий Елизаров

Компания Mercedes-Benz Vans рассказала о пилотном проекте по очистке городского воздуха при помощи электромобилей. В течение 60 дней два электрофургона Mercedes-Benz eSprinter эксплуатировались почтовой службой австрийского города Грац, при этом фургоны были оснащены фильтрами тонкой очистки окружающего воздуха.

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  • Каждый день фургоны проезжали в среднем около 60 километров и доставляли около 160 посылок. Всего за месяц общая дистанция, которую преодолели eSprinter, составила 6,4 тысячи километров.
  • По завершении проекта в Mercedes-Benz подсчитали, что фургонам за два месяца эксплуатации удалось удалить из воздуха около 6400 миллиграммов пыли. В компании назвали это хорошим результатом в том числе и потому, что пыль отфильтровывается вблизи её источников, то есть в центре большого города.
  • Технология фильтрации воздуха разработана в содружестве с фирмой MANN+Hummel, а сама концепция подразумевает очистку атмосферы от твёрдых частиц — результатов износа асфальта, шин и тормозных механизмов. Утверждается, что эффективность фильтрации возрастает пропорционально степени загрязнения воздуха, а сами фильтры можно легко заменить во время планового обслуживания автомобиля.
  • Mercedes-Benz намерена продолжить этот пилотный проект до середины 2023 года, чтобы собрать больше данных для анализа.

Ранее об аналогичном совместном проекте с Mann объявила компания Audi. Как и в случае с Mercedes-Benz на серийных электрокарах фильтры окружающего воздуха пока не применяются: компания на данный момент тестирует технологию.

Как считаете, таким способом действительно можно очистить воздух?

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