Электрофургоны Mercedes-Benz eSprinter почистили воздух в Граце

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Дмитрий Елизаров
Компания Mercedes-Benz Vans рассказала о пилотном проекте по очистке городского воздуха при помощи электромобилей. В течение 60 дней два электрофургона Mercedes-Benz eSprinter эксплуатировались почтовой службой австрийского города Грац, при этом фургоны были оснащены фильтрами тонкой очистки окружающего воздуха.
Ранее об аналогичном совместном проекте с Mann объявила компания Audi. Как и в случае с Mercedes-Benz на серийных электрокарах фильтры окружающего воздуха пока не применяются: компания на данный момент тестирует технологию.