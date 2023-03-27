Российский бренд Evolute рассекретил новый электрокроссовер i-Sky

Прочие технические характеристики пока не разглашаются. Однако издание «Китайские автомобили» утверждает, что прототипом i-Sky является вседорожник Dongfeng Forthing Thunder, который уже вышел на рынок Китая — благодаря этому известен ряд других данных. К примеру, габариты вседорожника составляют 4600х1860х1680 миллиметров при колёсной базе 2715 миллиметров, подвеска полностью независимая, а в салоне применяются два экрана диагональю 10,25 дюйма каждый. До 100 км/ч электрокар с таким двигателем разгоняется за 7,9 секунды.

В конце января сообщалось, что ближайшими новинками Evolute для российского рынка станут уже рассекреченные кросс-купе i-Jet и минивэн i-Van. Кроме того, компания сообщала о планах запустить во второй половине года ещё два новых электрокара, пока не названных.