Российский бренд Evolute рассекретил новый электрокроссовер i-Sky

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Пять моделей, завод на 100 тысяч и мегазарядки: что такое российский бренд Evolute
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Российская марка Evolute, которая специализируется на электромобилях, представила кроссовер i-Sky, который должен стать флагманской моделью бренда. Дебют новинки состоялся на фестивале парусного спорта в Мурманской области, а в продаже электрокар может появиться уже нынешним летом.
В конце января сообщалось, что ближайшими новинками Evolute для российского рынка станут уже рассекреченные кросс-купе i-Jet и минивэн i-Van. Кроме того, компания сообщала о планах запустить во второй половине года ещё два новых электрокара, пока не названных.