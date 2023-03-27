Оставить коммент

На продажу выставлен первый серийный Lamborghini Countach LP500S

Российский бренд Evolute рассекретил новый электрокроссовер i-Sky

Новости

Дмитрий Елизаров

Комменты

Российская марка Evolute, которая специализируется на электромобилях, представила кроссовер i-Sky, который должен стать флагманской моделью бренда. Дебют новинки состоялся на фестивале парусного спорта в Мурманской области, а в продаже электрокар может появиться уже нынешним летом.

Читайте нас в Дзене!
1/7

Evolute i-Sky. Фото: пресс-служба компании «Моторинвест»

  • По официальным данным, кроссовер Evolute i-Sky для российского рынка укомплектуют одним электромотором пиковой мощностью 204 л.с. и 340 Нм. 85,9-киловаттная батарея обеспечит запас хода более 500 километров.
  • Собирать i-Sky будут на заводе Evolute в Липецкой области, при этом производство стартует до конца первого полугодия. Таким образом, в продаже электрокар может появиться уже в июле или августе.
  • Прочие технические характеристики пока не разглашаются. Однако издание «Китайские автомобили» утверждает, что прототипом i-Sky является вседорожник Dongfeng Forthing Thunder, который уже вышел на рынок Китая — благодаря этому известен ряд других данных. К примеру, габариты вседорожника составляют 4600х1860х1680 миллиметров при колёсной базе 2715 миллиметров, подвеска полностью независимая, а в салоне применяются два экрана диагональю 10,25 дюйма каждый. До 100 км/ч электрокар с таким двигателем разгоняется за 7,9 секунды.

В конце января сообщалось, что ближайшими новинками Evolute для российского рынка станут уже рассекреченные кросс-купе i-Jet и минивэн i-Van. Кроме того, компания сообщала о планах запустить во второй половине года ещё два новых электрокара, пока не названных.

Симпатичный кроссовер, как по-вашему?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2023 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение
Проект компании