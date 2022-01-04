Электробитва: BMW i4 выставили против Tesla Model 3

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Бензин против электричества: Mercedes-Benz S-класса сравнили в дрэге с EQS
Hyundai отрицает завершение разработки ДВС
Авторы YouTube-канала CarWow опубликовали видеоотчёт о динамическом сравнении двух электромобилей — новейшей BMW i4 и Tesla Model 3. По результатам нескольких разноформатных заездов однозначного победителя определить так и не удалось.
Ещё один необычный дрэг с участием электромобилей состоялся летом прошлого года: самую мощную и быструю Tesla Model S в версии Plaid выставили против главного конкурента Rimac Nevera.