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Электробитва: BMW i4 выставили против Tesla Model 3

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Дмитрий Елизаров

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Авторы YouTube-канала CarWow опубликовали видеоотчёт о динамическом сравнении двух электромобилей — новейшей BMW i4 и Tesla Model 3. По результатам нескольких разноформатных заездов однозначного победителя определить так и не удалось.

  • BMW i4 участвовала в гонках в исполнении M50, которое оснащается двумя электромоторами совокупной мощностью 544 л.с. и 795 Нм. С такой силовой установкой лифтбек способен набрать первую сотню за 3,9 секунды. Вес — 2215 килограммов.
  • Tesla Model 3 в версии Performance несколько слабее — 490 л.с. и 660 Нм, но заметно легче, так как весит 1847 килограммов. Тем не менее в первом заезде BMW i4 уверенно лидировала на протяжении всей дистанции. Испытатели, впрочем, пришли к выводу, что пилот Model 3 оплошал на старте, и решили повторить заезд. На этот раз американский электрокар выиграл старт, но примерно с середины BMW i4 вырвалась вперёд, опередив на финише Model 3 примерно на корпус — или на 0,1 секунды.
  • Два следующих заезда прошли в формате «старт с хода», со скорости 30 миль в час (48 км﻿/﻿ч) и 50 миль в час (80 км﻿/﻿ч). Первый завершился безоговорочной победой Tesla, но авторы видео решили не останавли­ваться на финише и продолжили разгон. В итоге по достижении скорости 130 миль в час (210 км﻿/﻿ч) пилот BMW i4 смог догнать и опередить соперника. Во втором баварский электромобиль не оставил американскому ни единого шанса.
  • В итоге испытатели пришли к выводу, что Model 3 эффективнее стартует, но BMW i4 лидирует на длинных дистанциях.

Ещё один необычный дрэг с участием электромобилей состоялся летом прошлого года: самую мощную и быструю Tesla Model S в версии Plaid выставили против главного конкурента Rimac Nevera.

На кого ставили?

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