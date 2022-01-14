Электрической новинкой года в России стал вседорожный универсал Porsche

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Главная новинка России 2021 года: победитель выбран!
Уникальный Ford Bronco, принадлежавший экс-чемпиону Формулы-1, выставили на торги
Главной электрической новинкой России по итогам 2021 года стал вседорожный универсал Porsche Taycan Cross Turismo. Победитель был определён в рамках общего голосования за главную новинку года, которое проходило на Авто.ру с 9 декабря по 13 января.
Победителем «Новинки года-2021» стал внедорожник Toyota Land Cruiser 300. Второе место занял «заряженный» универсал Audi RS6. В таком же порядке эти модели расположились в голосовании самых авторитетных автоблогеров России. Всего за первое место в общем зачёте боролись 25 машин.