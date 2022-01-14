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Электрической новинкой года в России стал вседорожный универсал Porsche

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Александр Мирошкин

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Главной электрической новинкой России по итогам 2021 года стал вседорожный универсал Porsche Taycan Cross Turismo. Победитель был определён в рамках общего голосования за главную новинку года, которое проходило на Авто.ру с 9 декабря по 13 января.

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Porsche Taycan Cross Turismo

  • За Тайкан голоса отдали 5,5 процента участников опроса. Всего в голосовании приняли участие 105 000 человек.
  • Вторым стал Audi e-tron Sportback. Его поддержали 2,4 процента проголосовавших. 

Победителем «Новинки года-2021» стал внедорожник Toyota Land Cruiser 300. Второе место занял «заряженный» универсал Audi RS6. В таком же порядке эти модели расположились в голосовании самых авторитетных автоблогеров России. Всего за первое место в общем зачёте боролись 25 машин.

Будет ли больше электрических номинантов в 2022 году?

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