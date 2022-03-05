Электрическое кросс-купе Volvo C40 Recharge получило доступную версию

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Volvo готовит ещё пять электрокаров
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Компания Volvo добавила Volvo C40 новую модификацию с одним электромотором: ранее кросс-купе предлагалось только в полноприводной версии с двумя двигателями. Уменьшена и ёмкость аккумулятора, хотя запас хода модели практически не пострадал. При этом цена кросс-купе снизилась почти на 10 тысяч евро по сравнению с двухмоторным вариантом.
Параллельно компания Volvo подтвердила обновление ещё одного компактного кроссовера XC40, о котором ранее сообщалось неофициально. Вседорожник получил доработанные бампер и оптику, новые колёсные диски и расширенные возможности оформления кузова и интерьера.