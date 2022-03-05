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Электрическое кросс-купе Volvo C40 Recharge получило доступную версию

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Дмитрий Елизаров

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Компания Volvo добавила Volvo C40 новую модификацию с одним электромотором: ранее кросс-купе предлагалось только в полноприводной версии с двумя двигателями. Уменьшена и ёмкость аккумулятора, хотя запас хода модели практически не пострадал. При этом цена кросс-купе снизилась почти на 10 тысяч евро по сравнению с двухмоторным вариантом.

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  • Официально глобальный сайт Volvo сообщает только о замене 78-киловаттной батареи, которая устанавливается на более мощную версию C40, на 69-киловаттную. Однако технические характеристики новинки уже опубликованы, к примеру, на сайте немецкого подразделения компании.
  • Одномоторный Volvo C40 получит двигатель на 231 л.с. и 330 Нм на передней оси и сможет разгоняться до 160 км/ч. У полноприводной модификации — 408 л.с. и 660 Нм и 180 км/ч максимальной скорости. При этом в разгоне до 100 км/ч она заметно динамичнее — 4,7 секунды против 7,4 у менее мощной.
  • Запас хода на одной зарядке у двух версий вседорожника почти идентичен: 434 километра против 439 по циклу WLTP. Компания Volvo компенсировала менее ёмкие аккумуляторы сниженным расходом электроэнергии. Стоить же одномоторный Volvo C40 в Европе будет от 45 280 евро с учётом «зелёных» субсидий — это на 8,8 тысячи евро дешевле полноприводной модификации.

Параллельно компания Volvo подтвердила обновление ещё одного компактного кроссовера XC40, о котором ранее сообщалось неофициально. Вседорожник получил доработанные бампер и оптику, новые колёсные диски и расширенные возможности оформления кузова и интерьера.

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