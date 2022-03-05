Электрическое кросс-купе Volvo C40 Recharge получило доступную версию

Запас хода на одной зарядке у двух версий вседорожника почти идентичен: 434 километра против 439 по циклу WLTP.

Компания Volvo компенсировала менее ёмкие аккумуляторы сниженным расходом электроэнергии. Стоить же одномоторный Volvo C40 в Европе будет от

45 280 евро с учётом «зелёных» субсидий — это на 8,8 тысячи евро дешевле полноприводной модификации.