Электрический УАЗ Профи пойдёт в серию осенью, подорожав на 15%

- Изначально модель EVM Pro
планировали продавать за 3,5 миллиона рублей. В худший для рубля период
марта-апреля цену повысили до 4,8 миллиона. Теперь же, когда курс откатился к
прежним значениям, производитель рассчитывает уложиться в 4 миллиона.
- Соучредитель компании Илья Рашкин рассказал, что повышения не
удалось избежать полностью из-за подорожавшей логистики. Кроме того, машина
локализована в значительной степени, но не полностью. В плане инжиниринга
российская составляющая 100%, а вот по стоимости достигает только 70%.
- Портал Drom уточняет, что планируется использовать госсубсидию. Она
станет распространяться на покупку электромобилей в кредит или лизинг. Выгода составит
в случае EVM
Pro 925 тысяч рублей. Таким образом, стоимость машины опустится почти
до 3 миллионов.
- Завод по соседству с возрождённым «Москвичом» почти готов. Сейчас
на площадку завозится оборудование, набирается персонал. Электродвигатели и
силовую электронику «Электромобили Мануфэкчуринг
рус» намерена локализовать здесь же. Мощности рассчитаны на 1000
автомобилей в год, заложена перспектива расширения в два-три раза.
- Компания заявляет, что у неё есть заказы на 450 электрических
УАЗов. В будущем перевести на электротягу смогут и внедорожник «Патриот». Однако
пока усилия сконцентрированы на сегменте LCV, где после
приостановки поставок иномарок наметился провал предложения. Кроме того, пока
нет решения по совмещению полного привода и электрической силовой установки.
EVM Pro на базе ульяновской полуторки
представили 22 февраля. На одной зарядке он сможет проезжать до 300 километров
со скоростью до 80 км/ч. Полная масса не выйдет за границы категории В в
правах, а везти машина сможет до тонны груза.