Электрический УАЗ Профи пойдёт в серию осенью, подорожав на 15%

Компания заявляет, что у неё есть заказы на 450 электрических УАЗов. В будущем перевести на электротягу смогут и внедорожник «Патриот». Однако пока усилия сконцентрированы на сегменте

LCV

, где после приостановки поставок иномарок наметился провал предложения. Кроме того, пока нет решения по совмещению полного привода и электрической силовой установки.