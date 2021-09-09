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Первый тест электрического УАЗ Хантер в 5 вопросах и ответах
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Михаил Николаенко

Автомобилем на батарейках сейчас уже мало кого удивишь, но что, если вам покажут электрический УАЗ? И не какой-то там концепт или переделанный Patriot, а самый настоящий функци­онирующий электриче­ский «Козлик» UAZ Hunter? И вот он — под неофици­альным названием E‑Hunter. Мы прокатились на электро-УАЗе по внедорожному полигону под Москвой и спешим ответить на самые главные вопросы.

Электрический УАЗ? Серьёзно?

Да, это настоящий электромобиль, созданный на базе Хантера. Впрочем, если вы изучали историю ульяновского завода, то наверняка знаете, что уазовцы в прошлом уже выпускали электри­ческие «Буханки» в различных моди­фикациях. Однако новая идея построить электрический Хантер принад­лежит не им, а небольшой инжини­ринговой фирме из Чехии MW Motors. Поэтому электро-Хантер не носит марку UAZ, а называется MWM Spartan. Имя E‑Hunter используется уазовцами неофициально и только для местной презентации — чтобы было понятнее.

А появился такой автомобиль из-за всеобщего помешатель­ства на экологичном транспорте. Чешская компания среагиро­вала на «зелёные» тренды и возникшие запросы европейских органи­заций — природо­охранных и горно­добывающих. Им по-прежнему нужны настоящие внедорожники для рабочих задач, но, по нынешней моде, ещё и обладающие нулевым уровнем выбросов. Разработка авто­мобиля с чистого листа стоит огромных денег, зато построить электрокар на имеющейся базе гораздо дешевле и проще. Выбор пал на Хантер — как на самую дешёвую донорскую машину, которую смогли подобрать чехи.

Как он устроен электрический Hunter?

Очень просто: подкапотное пространство заняли блок управления всем электри­ческим хозяйством и электро­мотор, он тут один. Туда же перенесли запасное колесо, так как места после демонтажа ДВС оказалось очень много. В остальном, в целях снижения себе­стоимости, почти ничего не меняли: электро­машина соединена со стандартной трансмиссией Хантера. Сохранились и оригинальная механическая коробка передач, и раздатка, и всё прочее железо.

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Электродвигатель выдаёт 163 л.с. и аж 600 Нм крутящего момента! Разгон до 100 км﻿/﻿ч создатели официально не замеряли, а максимальная скорость машины ограничена отметкой 130 км﻿/﻿ч. Хантер может ехать и быстрее — но на более высокой скорости, как отметили пред­ставители чешской фирмы, он очень нестабилен. Ёмкость батареи составляет 62 кВт­·ч, запас хода оценивается в 245 километров. Масса автомобиля возросла до 1966 килограммов, но это всего на 121 килограмм больше, чем весит обычный Хантер.

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Тяговая батарея состоит из трёх модулей с воздушным охлажде­нием, которые расположены на местах топливных баков и в нише в багажнике. Первые два преду­смотрительно защищены от ударов и воды специаль­ными корпусами, последний тоже прикрыт прочным металлом. «Заправить» пустую батарею на станции быстрой зарядки до 80% можно всего за час, но от бытовой розетки за каждые 60 минут будет восполняться всего 5% заряда. Все электриче­ские компоненты — китайского произ­водства, а разработкой программного обеспе­чения занималась сама MW Motors.

Внешне электроверсию отличает лишь глухая облицовка передней части, а в салоне появились дисплей-приборка в центре передней панели плюс пара-тройка новых кнопок. 

И как же едет электрический Хантер?

Едет он… странно. За рулём архаичного Хантера тяга электро­мотора кажется просто сумасшедшей! Акселератор чересчур острый, но педаль родной тормозной системы невнятная, как и сами тормоза. Сцепления нет — выбор направ­ления движения осуществляется с помощью новой клавиши как у некоторых современных «автоматов». При этом рычаг механической коробки передач остался на месте, да и сама коробка вполне работо­способна. Правда, конструкторы говорят, что использовать можно всего две ступени: третью, которая больше подходит для бездорожья и невысокой скорости (именно на ней мы и тестировали машину), либо пятую, которую нужно включать на шоссе.

В условиях подмосковного полигона вопросов к электриче­скому Хантеру как к внедорожнику не возникло. По геометриче­ской проходи­мости он всё так же хорош и преодолевает любые препят­ствия, с которыми должен справляться внедорожник. И мощности у него теперь с избытком: пустить дым из-под колёс на бетониро­ванном подъёме или раскидать грунт на поле — проще простого.

Всё остальное досталось машине от обычного Хантера: длиннющий руль в сочетании с малым углом поворота колёс, никакущие тормоза, спартанский салон вкупе с таким же уровнем ездового комфорта. Шумов тоже предо­статочно, даже несмотря на отсут­ствие ДВС — электриче­ский писк дополняют воющие трансмиссия и насос гидро­усилителя, да и сквозь днище слышно буквально всё.

Где его можно купить и сколько он стоит?

Купить такую машину вроде бы можно, но… Пока существуют два функци­онирующих прототипа, хотя приём заказов открыт и на сайте MW Motors есть даже конфигуратор Spartan. Установлена и цена — от 40 тысяч евро, что составляет почти 3,5 миллиона рублей.

Однако стоит учитывать, что это лишь ориентиро­вочный ценник. При более-менее серийном выпуске он наверняка снизится, а сегодняшняя стоимость сформи­рована с учётом розничной закупки комплектующих, напрямую влияющих на цену. И прямо сейчас предлагать в России электриче­ский УАЗ за такие деньги точно никто не собирается.

Зато в Европе его планируют активно продавать. Чехи задумали даже право­рульную моди­фикацию для Велико­британии, где у них тоже есть офис. И уже предлагают там самый обычный Хантер с двигателем внутреннего сгорания по ценам от 2,1 миллиона рублей.

Что будет дальше?

Презентация машины в России не просто так была проведена с участием предста­вителей Ульяновского автозавода и владеющего им холдинга «Соллерс». Уазовцы уже помогли чешской фирме в разработке — продали Хантеры без двигателей и посодей­ствовали в решении технических вопросов при переделке внедорожника. И будут помогать дальше. Если опытные образцы Spartan были собраны в Чехии, то первую партию из 10 товарных машин вообще планируется выпустить на мощностях УАЗа, где-то в начале следующего года. Правда, все они уедут за границу.

Но затем УАЗ может предложить нечто подобное и на российском рынке — либо тот же Spartan по лицензии, либо свой собственный вариант электрокара с примене­нием иных комплектующих и по другим ценам. Более того, в Ульяновске намерены электрифи­цировать весь модельный ряд завода! Звучит фантастично, но вполне уклады­вается в тезисы недавно принятой правитель­ством концепции развития электро­транспорта. Осталось ответить на один вопрос: нужны ли кому-то в России электрические УАЗы?

Стоит ли выпускать электрические УАЗы для России?

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