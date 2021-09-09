Первый тест электрического УАЗ Хантер в 5 вопросах и ответах

Однако стоит учитывать, что это лишь ориентиро­вочный ценник. При более-менее серийном выпуске он наверняка снизится, а сегодняшняя стоимость сформи­рована с учётом розничной закупки комплектующих, напрямую влияющих на цену. И прямо сейчас предлагать в России электриче­ский УАЗ за такие деньги точно никто не собирается.

Зато в Европе его планируют активно продавать. Чехи задумали даже право­рульную моди­фикацию для Велико­британии, где у них тоже есть офис. И уже предлагают там самый обычный Хантер с двигателем внутреннего сгорания по ценам от 2,1 миллиона рублей.