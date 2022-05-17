Крохотный электрокар Chery Unbounded Pro получил кнопки для общения в WeChat

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Кирилл Малышев
Компания Chery раскрыла подробности о собственном суперкомпактном электромобиле размером со Smart ForTwo, получившем название Unbounded Pro. Он разработан подразделением New Energy, получил цифровую экосистему iCar Ecology и ориентирован на молодёжь, пишет Autohome.
Chery готовит к выходу ещё одну машину формата супермини. Модель QQ Ice Cream будет ещё компактнее, но получит четырёхместный салон. Её оснастят 27-сильным мотором, запас хода на одной зарядке будет достигать 175 километров.