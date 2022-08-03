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Электрический Rolls-Royce Spectre: первые фото интерьера

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Дмитрий Елизаров

Первый электрокар компании Rolls-Royce под названием Spectre получит интерьер в стиле вседорожника Cullinan, но «цифровой кокпит» водителя для него, вероятнее всего, позаимствуют у BMW. Об этом свидетельствуют шпионские фото салона электромобиля, которые публикует Motor1.

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  • Spectre тестируют с тщательно укрытыми деталями интерьера, однако можно разглядеть как характерные дефлекторы вентиляции, так и общий силуэт центральной консоли. Кроме того, хорошо виден трёхспицевый руль.
  • Электромобиль оснастят двумя крупными дисплеями для приборной панели и медиасистемы. Издание предполагает, что физически и экраны, и «железо» позаимствуют у BMW, однако управлять ими будет собственная версия операционки BMW iDrive 8 от Rolls-Royce.

Spectre станет первой моделью британской компании, с нуля разработанной как электромобиль. При этом базируется он на платформе Architecture of Luxury, то есть делит часть конструкции с актуальными моделями марки. Ранее сообщалось, что Spectre получит четыре электромотора, но никакие технические характеристики пока официально не обнародованы. Продажи Spectre британцы планируют запустить в 2023 году.

Модель новая, а интерьер знакомый — это нормально?

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