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Электрический Renault Megane справился с «лосиным тестом», но вёл себя неоднозначно
Новости

Кирилл Малышев

Испанское издание km77 вывело на «лосиный тест» электрический хэтчбек Renault Megane E-Tech. В лучшей попытке он показал скорость 74 км/ч, что ниже принятых изданием в качестве зачётных 77 км/ч, но лучше показателей некоторых конкурентов.

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  • Однако эксперты акцентировали внимание не на максимальной скорости прохождения упражнения, а на поведении автомобиля. В идентичных условиях он вёл себя по-разному, меняя повадки с нейтральных на недостаточную или, напротив, избыточную поворачиваемость.
  • Полностью объяснить такое явление испытатели не смогли. Частично его списали на шины нестандартной размерности. У неё внушительный «двадцатый» посадочный диаметр, а ширина протектора — всего 215 миллиметров. Такие модели используются на электромобилях, так как обладают пониженным сопротивлением качению.

Недостаток сцепления при росте скорости водители отметили и при прохождении «змейки». Megane показал шестой результат в абсолютном зачёте (24,2 секунды), уступив машинам явно спортивной направленности и кроссоверу Lexus NX. Что касается скорости «лосиного теста», то французский электромобиль обошёл, в частности, Volvo C40 Recharge и BMW i4.

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