Электрический Renault Megane справился с «лосиным тестом», но вёл себя неоднозначно

Полностью объяснить такое явление испытатели не смогли. Частично его списали на шины нестандартной размерности. У неё внушительный «двадцатый» посадочный диаметр, а ширина протектора — всего 215 миллиметров. Такие модели используются на электромобилях, так как обладают пониженным сопротивлением качению.