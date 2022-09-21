Электрический Renault Megane справился с «лосиным тестом», но вёл себя неоднозначно

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«Лосиный тест»: какие машины его провалили и почему
Марка Caterham пополнила свою ретролинейку сразу двумя быстрыми моделями
Кирилл Малышев
Испанское издание km77 вывело на «лосиный тест» электрический хэтчбек Renault Megane E-Tech. В лучшей попытке он показал скорость 74 км/ч, что ниже принятых изданием в качестве зачётных 77 км/ч, но лучше показателей некоторых конкурентов.
Недостаток сцепления при росте скорости водители отметили и при прохождении «змейки». Megane показал шестой результат в абсолютном зачёте (24,2 секунды), уступив машинам явно спортивной направленности и кроссоверу Lexus NX. Что касается скорости «лосиного теста», то французский электромобиль обошёл, в частности, Volvo C40 Recharge и BMW i4.