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Электрический Renault Kangoo превратили в дом на колёсах для любителей экстремального отдыха
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Дмитрий Елизаров

Компания Renault опубликовала первые изображения концепта под названием Hippie Caviar Motel на базе электрического «каблучка» Kangoo. Спроектирован он для любителей экстремального отдыха на свежем воздухе и прочих подобных приключений, хотя запас хода такого Renault Kangoo не более 300 километров. Официальная премьера концепта состоится 19 сентября в Ганновере.

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  • Renault Hippie Caviar Motel, судя по фото, отличается от стандартных Kangoo только специфическим оформлением кузова с тематическими рисунками и градиентной тонировкой задних окон. Кроме того, на крыше электрокара размещён крепёж для спортивного инвентаря.
  • Как утверждают разработчики, в салоне концепта появилось множество дополнительных мест для хранения вещей, а также задний диван, который трансформируется в полноценную кровать. Лёжа на нём, можно будет наблюдать за звёздами через прозрачную крышу. Отделан салон минивэна экологически чистыми материалами, включая полученные посредством переработки шин. При этом фотографий интерьера Hippie Caviar Motel пока не опубликовано.

Концепт базируется на Renault Kangoo в версии с 122-сильным электромотором и 45-киловаттной батареей. Такой минивэн разгонится до 100 км/ч за 11,6 секунды при запасе хода 285–300 километров. Силовую установку Kangoo получил при смене поколений осенью 2021 года.

300 километров — достаточный запас хода для путешествия?

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