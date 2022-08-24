Электрический Renault Kangoo превратили в дом на колёсах для любителей экстремального отдыха

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Дмитрий Елизаров
Компания Renault опубликовала первые изображения концепта под названием Hippie Caviar Motel на базе электрического «каблучка» Kangoo. Спроектирован он для любителей экстремального отдыха на свежем воздухе и прочих подобных приключений, хотя запас хода такого Renault Kangoo — не более 300 километров. Официальная премьера концепта состоится 19 сентября в Ганновере.
Концепт базируется на Renault Kangoo в версии с 122-сильным электромотором и 45-киловаттной батареей. Такой минивэн разгонится до 100 км/ч за 11,6 секунды при запасе хода 285–300 километров. Силовую установку Kangoo получил при смене поколений осенью 2021 года.