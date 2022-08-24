Электрический Renault Kangoo превратили в дом на колёсах для любителей экстремального отдыха

Как утверждают разработчики, в салоне концепта появилось множество дополнительных мест для хранения вещей, а также задний диван, который трансформируется в полноценную кровать. Лёжа на нём, можно будет наблюдать за звёздами через прозрачную крышу. Отделан салон минивэна экологически чистыми материалами, включая полученные посредством переработки шин. При этом фотографий интерьера Hippie Caviar Motel пока не опубликовано.