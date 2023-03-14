Электрический Porsche больше Cayenne: первые изображения

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Компания Porsche в рамках ежегодной пресс-конференции продемонстрировала первые изображения безымянной пока модели, которая в будущем должна стать флагманом вседорожной линейки. Кроссовер, сейчас известный под рабочим названием K1, получит необычный дизайн и займёт в линейке фирмы место на ступень выше Cayenne.
Ранее компания также обозначила планы по электрификации модельного ряда. В частности, было подтверждено появление батарейной версии Cayenne, которая выйдет на рынок в 2026 году. Предшествовать ей будут два других электрокара — новый Macan и семейство 718.