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В России подешевели два кроссовера Changan

Электрический Porsche больше Cayenne: первые изображения

Новости

Дмитрий Елизаров

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Компания Porsche в рамках ежегодной пресс-конференции продемонстрировала первые изображения безымянной пока модели, которая в будущем должна стать флагманом вседорожной линейки. Кроссовер, сейчас известный под рабочим названием K1, получит необычный дизайн и займёт в линейке фирмы место на ступень выше Cayenne.

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  • Первое изображение демонстрирует будущую новинку под чехлом. Несмотря на ткань, можно разглядеть очертания передних крыльев и головной оптики в стиле Taycan, а также характерные выпуклости на крыше.
  • Второе показывает позиционирование кроссовера в модельном ряду: оно снабжено эскизом Porsche K1 в профиль. Вседорожник выглядит гораздо более спортивно, чем Cayenne, главным образом за счёт почти легкового силуэта, напоминающего Panamera. На эскизе прорисованы также очертания задней стойки кузова и узких фонарей, заходящих на крылья.
  • Ожидается, что вседорожник построят на новой платформе, которую он разделит со следующим поколением Taycan. Ключевыми рынками для новинки станут США и Китай, где электрокар будет позиционироваться как самая дорогая и престижная модель Porsche.

Ранее компания также обозначила планы по электрификации модельного ряда. В частности, было подтверждено появление батарейной версии Cayenne, которая выйдет на рынок в 2026 году. Предшествовать ей будут два других электрокара — новый Macan и семейство 718.

Что-то крутое задумали в Porsche, верно?

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