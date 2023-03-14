Электрический Porsche больше Cayenne: первые изображения

Первое изображение демонстрирует будущую новинку под чехлом. Несмотря на ткань, можно разглядеть очертания передних крыльев и головной оптики в стиле Taycan, а также характерные выпуклости на крыше.

Второе показывает позиционирование кроссовера в модельном ряду: оно снабжено эскизом Porsche K 1 в профиль. Вседорожник выглядит гораздо более спортивно, чем Cayenne, главным образом за счёт почти легкового силуэта , напоминающего Panamera. На эскизе прорисованы также очертания задней стойки кузова и узких фонарей, заходящих на крылья.

Ожидается, что вседорожник построят на новой платформе, которую он разделит со следующим поколением Taycan. Ключевыми рынками для новинки станут США и Китай, где электрокар будет позиционироваться как самая дорогая и престижная модель Porsche.

Ранее компания также обозначила планы по электрификации модельного ряда. В частности, было подтверждено появление батарейной версии Cayenne, которая выйдет на рынок в 2026 году. Предшествовать ей будут два других электрокара — новый Macan и семейство 718.