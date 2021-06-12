Электропикап с Alibaba всего за 144 тысячи рублей: он новый и ездит

Называется модель CLZKC-009, её производит Jiangsu Ruipaiying Import And Export Co., Ltd. Двухместный автомобильчик 3,5 метра длиной может везти до 400 килограммов. Моторчик в нём всего на 4 л.с., а максимальная скорость не превышает 45 км/ч.

За литий-ионный аккумулятор ёмкость 4,8 кВт•ч придётся доплатить. Но с ним запас хода составляет всего от 70 до 130 километров. Колёсные диски 12-дюймовые, тормоза гидравлические.

В стандартную комплектацию входят стеклоочиститель, электрические стеклоподъёмники, стальные дуги в кузове и перед бампером, дополнительные фары на крыше. Есть забавный люк в крыше, в который вмонтированы два вентилятора, кажется, от обычного компьютера. Дополнительно можно заказать кондиционер или бензиновый моторчик для зарядки аккумулятора на ходу и увеличения автономности.

Из любопытного: за доплату в 228 долларов производитель заменит обычный кузов на самосвальный. Такого, как отмечает издание, не предлагают ни Tesla Cybertruck, ни электрический Ford F-150 Lightning. Доставить машинку, например, в США обещают всего за две недели, но перевозка обойдётся дороже стоимости самого автомобиля (2210 долларов).

Китайский бренд Zhiji Auto, который создан совместно концерном SAIC и интернет-гигантом Alibaba, поделился характеристиками своего первого электромобиля. Пятиметровый седан L7 в топовых комплектациях сможет ускоряться до 100 км/ч за 3,9 секунды и проезжать до тысячи километров на одной зарядке. А в его салоне появились сразу четыре монитора.