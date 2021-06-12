Электропикап с Alibaba всего за 144 тысячи рублей: он новый и ездит

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Самый дешёвый электромобиль в мире за 66 тысяч рублей обновился
Представлен Lexus NX нового поколения: революция в интерьере и мощный гибрид
Кирилл Малышев
На сайте Alibaba портал Electrek обнаружил машину, кажущуюся потрясающе выгодным приобретением. Настоящий, хотя и очень маленький грузовичок продаётся всего за 2000 долларов (144 тысячи рублей). За опции придётся доплатить, но выйдет всё равно недорого.
Китайский бренд Zhiji Auto, который создан совместно концерном SAIC и интернет-гигантом Alibaba, поделился характеристиками своего первого электромобиля. Пятиметровый седан L7 в топовых комплектациях сможет ускоряться до 100 км/ч за 3,9 секунды и проезжать до тысячи километров на одной зарядке. А в его салоне появились сразу четыре монитора.