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Электрический пикап Ram представят уже в нынешнем году

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Дмитрий Елизаров

Входящий в концерн Stellantis бренд Ram до конца года представит электрический пикап, пишет Automotive News. Утверждается, что в его дизайне будут учтены пожелания нынешних клиентов компании. Правда, дебютирует он как концепт, а серийное производство электрокара стартует только в 2024-м. Однако в руководстве Ram не видят опасности в том, что конкуренты выйдут на рынок гораздо раньше.

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  • Глава компании Майк Коваль заявил изданию, что мнения клиентов бренда о том, каким должен быть первый электропикап Ram, уже получены в больших количествах в ходе мероприятий Ram Real Talk Tour, анонсированных ещё в начале года. И многие из них оказали непосредственное влияние на дизайн концепт-кара, над которым сейчас идёт работа.
  • Затем на основе дизайна концепта будет построен серийный электромобиль. Базироваться он станет на одной из платформ концерна Stellantis — той, что предусматривает рамную конструкцию (проект рамы хорошо виден на одном из тизеров), запас хода до 800 километров и моторы мощностью до 450 л.с.
  • На разработку серийной машины и налаживание производства электропикапа Ram рассчитывает потратить до двух лет. К 2024 году, когда пикап Ram появится на рынке, уже стартуют доставки автомобилей многих конкурентов — это, к примеру, Ford F-150 Lightning, электроверсия грузовика Chevrolet Silverado, а также предложения от Rivian и, возможно, Tesla. Однако, по словам главы концерна Карлоса Тавареса, это даёт марке Ram ощутимые преимущества.
  • Как он заявлял ранее изданию Automotive News, в процессе подготовки своего пикапа инженеры Stellantis успеют изучить конкурирующие модели и, возможно, внести в конструкцию дополнительные изменения. «Это фантастическая ситуация для потребителя, потому что настоящим победителем в этой гонке является потребитель», — цитирует издание заявление Тавареса.

Как именно будет называться электропикап Ram, до сих пор неизвестно. Ранее предполагалось, что он получит имя Revolution, однако позже оказалось, что это название медиаплатформы, созданной брендом для сбора мнений потенциальных клиентов.

Нужно Ram включаться в эту гонку электропикапов?

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