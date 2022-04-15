Электрический пикап Ram представят уже в нынешнем году

Затем на основе дизайна концепта будет построен серийный электромобиль. Базироваться он станет на одной из платформ концерна Stellantis

— той, что предусматривает рамную конструкцию

(проект рамы хорошо виден на одном из тизеров), запас хода до 800 километров и моторы мощностью до 450 л.с.