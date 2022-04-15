Электрический пикап Ram представят уже в нынешнем году

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Дмитрий Елизаров
Входящий в концерн Stellantis бренд Ram до конца года представит электрический пикап, пишет Automotive News. Утверждается, что в его дизайне будут учтены пожелания нынешних клиентов компании. Правда, дебютирует он как концепт, а серийное производство электрокара стартует только в 2024-м. Однако в руководстве Ram не видят опасности в том, что конкуренты выйдут на рынок гораздо раньше.
Как именно будет называться электропикап Ram, до сих пор неизвестно. Ранее предполагалось, что он получит имя Revolution, однако позже оказалось, что это название медиаплатформы, созданной брендом для сбора мнений потенциальных клиентов.