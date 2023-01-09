Электропикап Ram 1500 Revolution получит бензиновый двигатель

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Дмитрий Елизаров
Представленный в рамках выставки CES концептуальный пикап Ram 1500 Revolution был заявлен как полностью электрический. Однако в состав силовой установки серийного пикапа войдёт традиционный ДВС. Об этом пишет Car&Driver со ссылкой на заявление главы Stellantis Карлоса Тавареса.
Концепт Ram 1500 Revolution базируется на новой рамной платформе STLA Frame, а в его шасси применены пневмоподвеска и управляемые задние колёса. Электрическая платформа позволила разработчикам добавить к кабине пикапа дополнительные 100 миллиметров и сделать её трёхрядной. Технические характеристики силовой установки концепта компания Ram не уточняла.