Электропикап Ram 1500 Revolution получит бензиновый двигатель

«Расширитель диапазона» должен стать одним из конкурентных преимуществ будущей новинки перед Ford F-150 Lightning и Chevrolet Silverado EV. Эти пикапы пока существуют только как «чистые» электрокары. При этом если F-150

Lightning уже продаётся, а Silverado EV выйдет на рынок весной, продажи Ram 1500 Revolution стартуют

только в 2024 году.