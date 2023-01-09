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Электропикап Ram 1500 Revolution получит бензиновый двигатель
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Дмитрий Елизаров

Представленный в рамках выставки CES концептуальный пикап Ram 1500 Revolution был заявлен как полностью электрический. Однако в состав силовой установки серийного пикапа войдёт традиционный ДВС. Об этом пишет Car&Driver со ссылкой на заявление главы Stellantis Карлоса Тавареса.

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  • Бензиновый двигатель на Ram 1500 Revolution будут использовать как генератор электричества для увеличения запаса хода. Таким образом, формально пикап окажется гибридом, но вращать его колёса будут только электромоторы.
  • «Расширитель диапазона» должен стать одним из конкурентных преимуществ будущей новинки перед Ford F-150 Lightning и Chevrolet Silverado EV. Эти пикапы пока существуют только как «чистые» электрокары. При этом если F-150 Lightning уже продаётся, а Silverado EV выйдет на рынок весной, продажи Ram 1500 Revolution стартуют только в 2024 году.
  • В компании отметили, что, несмотря на планы по гибридизации, полностью электрическая версия пикапа остаётся основным приоритетом Ram. Не исключено, что на рынке одновременно будут присутствовать две модификации модели.

Концепт Ram 1500 Revolution базируется на новой рамной платформе STLA Frame, а в его шасси применены пневмоподвеска и управляемые задние колёса. Электрическая платформа позволила разработчикам добавить к кабине пикапа дополнительные 100 миллиметров и сделать её трёхрядной. Технические характеристики силовой установки концепта компания Ram не уточняла.

Если американский пикап, то какой марки?

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