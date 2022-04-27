На заводе в Мичигане стартовало производствоэлектрического пикапа Ford F-150 Lightning. Модель стала серийнойспустя почти год после презентации. Завод строили специально для электромобилей. Проектобошёлся Форду в 950 миллионов долларов и занял полтора года. При этом инновационноепроизводство разместили на площадке, где выпуск автомобилей стартовал почти столет назад, в 1927 году.Сборочная линия организована необычно. Вместо классическогоконвейера применяются беспилотные тележки, которые перевозят кузова от одногопоста к другому. Несмотря на новые технологии, без людей завод не обходится: сучётом производства аккумуляторов и других компонентов на предприятии занято1700 человек. Базовая версия электропикапа стоит в США меньше40 000 долларов. Она проезжает на одной зарядке до 370 километров иоснащена двумя электромоторами суммарной мощностью 432 л.с. Топовое исполнениес автономностью 515 километров и мощностью 571 л.с. стоит от 74 000 до 91 000долларов.Рассекреченный в прошлом мае Ford F-150 Lightningсобрал больше 200 000 заказов. Согласно исследованиям маркетологов, около75% клиентов прежде автомобилями Ford не владели. Бензиновый аналог много летудерживает лидерство по продажам в США среди всех моделей.