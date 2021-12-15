Электрофургон Peugeot e-Expert перевели на водород

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Концерн Stellantis представил троицу своих электрофургонов Peugeot e-Expert, Citroen e-Dispatch и Opel Vivaro-e в варианте с топливными ячейками. Они по-прежнему не производят вредных выбросов, но теперь им не нужно долго заряжаться у розетки, пишет Autocar.
В конце ноября обновились электрические Peugeot 208 и 2008. За счёт новых теплового насоса, редуктора и шин с пониженным сопротивлением качению машины стали дальнобойнее. Пробег на одной зарядке вырос в среднем на 8%, или более чем на 20 километров.