Электрофургон Peugeot e-Expert перевели на водород

Концерн Stellantis представил троицу своих электрофургонов Peugeot e-Expert, Citroen e-Dispatch и Opel Vivaro-e в варианте с топливными ячейками. Они по-прежнему не производят вредных выбросов, но теперь им не нужно долго заряжаться у розетки, пишет Autocar.