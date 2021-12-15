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Электрофургон Peugeot e-Expert перевели на водород

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Кирилл Малышев

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Концерн Stellantis представил троицу своих электрофургонов Peugeot e-Expert, Citroen e-Dispatch и Opel Vivaro-e в варианте с топливными ячейками. Они по-прежнему не производят вредных выбросов, но теперь им не нужно долго заряжаться у розетки, пишет Autocar.

  • Ёмкость установленной батареи составляет всего 10 кВт·ч, она питает электромотор. Энергия вырабатывается на борту благодаря химической реакции с участием заправленного в баллоны водорода. Полная заправка им занимает всего три минуты. Автомобиль может проезжать до 400 километров.
  • Таким образом, отмечают создатели машины, владелец получает очень выгодное сочетание: нулевые выбросы (водородомобили дают в качестве выхлопа обычную воду) при хорошей автономности и отсутствии необходимости проводить часы у розетки. Правда, цена водородной версии фургона пока не сообщается. А такие автомобили сегодня заметно дороже даже чисто электрических.
  • Фургон везёт тонну груза, а внутренний объём кузова не меньше, чем у дизельного варианта.
  • Stellantis заявляет, что с выходом новинки он даёт клиентам максимально широкий выбор силовых установок по типу «топлива»: дизель, электричество, водород. Последний останется привилегией коммерческих машин. Делать легковушки и кроссоверы на топливных элементах Stellantis пока не планирует.

В конце ноября обновились электрические Peugeot 208 и 2008. За счёт новых теплового насоса, редуктора и шин с пониженным сопротивлением качению машины стали дальнобойнее. Пробег на одной зарядке вырос в среднем на 8%, или более чем на 20 километров.

Взяли бы себе машину на водороде?

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