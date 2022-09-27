Компания Citroen представила новый логотип

Электрический Peugeot 208 стал мощнее и дальнобойнее
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Дмитрий Елизаров

Вслед за дебютом электрических модификаций семейства 308 компания Peugeot представила более компактный электрокар, переживший обновление. Хэтчбек Peugeot e-208 получил часть агрегатов от старшей модели и стал мощнее на 15%, а запас хода электромобиля увеличился на 10,5% — до 400 километров.

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  • Peugeot e-208 теперь оснащается тем же мотором, что и e-308. Это электродвигатель на 156 л.с. и 260 Нм: таким образом, хэтчбек стал мощнее на 20 л.с. при тех же показателях тяги. Улучшились ли динамические характеристики пятидверки, не уточняется. Peugeot e-208 с прежним двигателем тратит на ускорение до 100 км/ч 8,1 секунды.
  • Батарею на электрокар устанавливают тоже новую — её ёмкость увеличена до 51 кВт⋅ч (на e-308 применяются 54-киловаттные аккумуляторы). Паспортный запас хода теперь достигает 400 километров. Зарядка батареи от 100-киловаттной станции с 20% до 80% займёт менее 25 минут.

Peugeot уже обновляла этот электромобиль ради увеличения дальнобойности. В ноябре прошлого года e-208 получил, к примеру, новые шины со сниженным сопротивлением качению, модернизированный тепловой насос и иной редуктор. Тогда эти нововведения позволили добавить к запасу хода 22 километра. В целом по подсчётам Peugeot электрическая пятидверка стала дальнобойнее с момента появления на рынке на 17,65%.

Если электромобиль, то какой?

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