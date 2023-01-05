Электрический наследник VW Passat вышел на тесты почти без камуфляжа

Дмитрий Елизаров
На портале Carscoops опубликованы фотографии замеченного на испытаниях электроседана Volkswagen ID.7 — он должен заместить в линейке компании VW Passat. Прототип отличается минимумом применённого камуфляжа. Полностью рассекретить ID.7 компания Volkswagen планирует во втором квартале 2023 года.
- Испытатели попытались замаскировать электрокар под обычный седан с ДВС некоторыми тонкими штрихами. К примеру, на передней части прототипа имеется наклейка, изображающая традиционную решётку радиатора, а на корме применены фальшивые патрубки выхлопной системы. Кроме того, маскировочные наклейки имеются и на оптике.
- Однако прочие кузовные элементы VW ID.7 не несут на себе камуфляжа. Таким образом, на фото можно увидеть, например, силуэт предсерийного электрокара и изгибы его подоконной линии с характерным «наплывом» в районе задних стоек.
Накануне в рамках выставки CES немецкая марка представила полностью закамуфлированный прототип, но поделилась изображениями интерьера ID.7. Электрокар получит большой центральный экран на 15 дюймов, но приборная панель окажется очень компактной: более детальную информацию будет отображать проекционный дисплей. Ожидается, что серийный VW ID.7 сможет проезжать без подзарядки до 700 километров.