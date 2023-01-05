Электрический наследник VW Passat вышел на тесты почти без камуфляжа

Испытатели попытались замаскировать электрокар под обычный седан с ДВС некоторыми тонкими штрихами. К примеру, на передней части прототипа имеется наклейка, изображающая традиционную решётку радиатора, а на корме применены фальшивые патрубки выхлопной системы. Кроме того, маскировочные наклейки имеются и на оптике.