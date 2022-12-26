Электрический кроссовер «Москвич» оказался в полтора раза дороже бензинового

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Александр Орехов
26 декабря в розничную продажу поступил «Москвич 3e» — полностью электрическая модификация кроссовера, производство которого наладили на бывшем заводе Renault. ТАСС сообщает со ссылкой на дилеров, что цены на батарейную новинку начинаются с 3,5 миллиона рублей, тогда как за бензиновую модель просят от 1,97 миллиона.
О том, что «Москвич 3e» поступит в продажу на этой неделе, рассказал на днях заместитель столичного мэра Максим Ликсутов. Ранее сообщалось, что из 600 машин, которые московский завод намерен собрать до конца текущего года, электрическими будут 200. При этом уже в 2023-м с конвейера должно сойти 10 тысяч электрокаров.