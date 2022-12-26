Электрический кроссовер «Москвич» оказался в полтора раза дороже бензинового

«Москвич 3e» наряду с продукцией марки Evolute должен подпадать под госпрограмму льготного автокредитования и лизинга, возобновлённую этим летом. Покупателям батарейных машин пообещали скидку в 35% от базовой стоимости автомобиля — но не более 925 тысяч рублей. Таким образом, цена на 3e может быть снижена до 2 275 000 рублей.

О том, что «Москвич 3e» поступит в продажу на этой неделе, рассказал на днях заместитель столичного мэра Максим Ликсутов. Ранее сообщалось, что из 600 машин, которые московский завод намерен собрать до конца текущего года, электрическими будут 200. При этом уже в 2023-м с конвейера должно сойти 10 тысяч электрокаров.