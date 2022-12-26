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Электрический кроссовер «Москвич» оказался в полтора раза дороже бензинового
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Александр Орехов

26 декабря в розничную продажу поступил «Москвич 3e» — полностью электрическая модификация кроссовера, производство которого наладили на бывшем заводе Renault. ТАСС сообщает со ссылкой на дилеров, что цены на батарейную новинку начинаются с 3,5 миллиона рублей, тогда как за бензиновую модель просят от 1,97 миллиона.

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Фото: Авто.ру

  • Официального анонса сам производитель пока не делал и характеристик электромобиля не раскрывал. По ОТТС он имеет единственный передний электромотор на 68 л.с. и 340 Нм и проезжает на одном заряде до 340 километров.
  • «Москвич 3e» наряду с продукцией марки Evolute должен подпадать под госпрограмму льготного автокредитования и лизинга, возобновлённую этим летом. Покупателям батарейных машин пообещали скидку в 35% от базовой стоимости автомобиля но не более 925 тысяч рублей. Таким образом, цена на 3e может быть снижена до 2 275 000 рублей.

О том, что «Москвич 3e» поступит в продажу на этой неделе, рассказал на днях заместитель столичного мэра Максим Ликсутов. Ранее сообщалось, что из 600 машин, которые московский завод намерен собрать до конца текущего года, электрическими будут 200. При этом уже в 2023-м с конвейера должно сойти 10 тысяч электрокаров.

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