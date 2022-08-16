Электрический мини-внедорожник «Эра» для армии России стал дальнобойнее и изменился внешне

Электромобиль по-прежнему существует в единственном экземпляре, то есть модифицирована была первая версия «Эры», показанная год назад. Машине постарались придать «более военный стиль». Полностью другими стали передняя и задняя части, а также цвет — он изменился с бежевого с чёрными «пятнами» на зелёно-коричневую камуфляжную раскраску.

Как и прежде, электрокар оснащён двумя моторами общей мощностью 33 л.с., привод — полный. Однако разработчики подобрали новую батарею, благодаря которой запас хода увеличился с 120 до 150 километров. На крыше установлены две дополнительные выдвигающиеся солнечные панели.

В остальном «Эра» осталась прежней. Сохранились и лебёдка спереди, и площадка для дрона на задней части крыши, и противоосколочное одеяло, которое разворачивается при необходимости. Двухместный салон мини-внедорожника с креслами, расположенными друг за другом, тоже не изменился.



В прошлом году сообщалось, что электромобиль уже испытан песчаными дюнами и другими сложными условиями движения. Среди плюсов создатели модели отмечают простоту и дешевизну производства, а также лёгкость обслуживания и модернизации. Предполагается, что машина может использоваться для подвоза боеприпасов и снаряжения либо эвакуации раненых. Благодаря бесшумности, «Эра» способна выполнять разведку и действовать вблизи противника.