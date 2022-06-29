Китайская марка BAW выпустила два электрокара дешевле 300 тысяч рублей

У электрического микрогрузовика Kangaroo калужской сборки будет четыре модификации

Новости

Кирилл Малышев

В России завершилась сертификация микрогрузовичка Kangaroo Electro J2-P. Его разрешено выпускать в четырёх модификациях: шасси, бортовая платформа, обычный и рефрижераторный фургоны. Однако документ выдан на партию всего из 150 автомобилей, пишет сайт «Китайские автомобили».

Читайте нас в Дзене!
1/3
  • Kangaroo Electro J2-P разработали в Китае. Однако у нас производство модели уже локализовано в Калужской области. Кроме того, у импортёра-производителя есть шесть дилеров  по одному в Москве, Нижнем Новгороде, Казани, Самаре, Белгороде и Уфе.
  • У «Кенгуру» четыре колеса и одноместная кабина. Габариты — 3600 х 1345 х 1765 миллиметров при колёсной базе 2375 миллиметров. Электромотор на задней оси выдаёт 5,4 или 6,8 л.с. в зависимости от исполнения. Батарею тоже можно выбрать: на 80 или 170 километров автономности.
  • Увеличить запас хода можно, заказав на крышу фургона солнечную панель. Она восполнит часть затраченной энергии. Других опций немного: отопитель, кондиционер, холодильная установка для фургона. Есть люк в крыше, «музыка» и электрические стеклоподъёмники. Грузить можно максимум 475 килограммов, если речь идёт о голом шасси.
  • Стоимость Kangaroo Electro J2-P уже известна: от 1,06 до 1,72 миллиона рублей. Гарантия на всю машину составляет три года, но на батарею поддержка длится пять лет.

Этой весной в России представили ещё один китайский микрогрузовик. Электрический Wolv FC25 везёт 41-сильный двигатель, а запас хода может достигать 200 километров. Если Kangaroo вмещает в фургон до двух кубометров, то Wolv способен увезти пять.

Как думаете, будут брать?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение