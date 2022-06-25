Электрический Mercedes-Benz Vision EQXX проехал без подзарядки более 1200 километров

Новый рекорд был установлен в поездке, которая тоже началась в Штутгарте, но завершилась на гоночном треке Сильверстоун в Великобритании. Путь занял 14 часов 30 минут. Несмотря на трафик и жару, из-за которой около 8 часов седан ехал с включенным кондиционером, расход энергии оказался ещё ниже: 8,3 кВт·ч на 100 километров.