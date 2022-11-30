Электрофургон Mercedes-Benz eSprinter проехал в реальном трафике 475 километров без подзарядки

После пройденных 475 километров у машины остался запас хода около 20 километров. В автомобиле находились водитель и представитель

TUV

Sud

в качестве независимого наблюдателя. Для теста была выбрана самая крупная модификация со сверхдлинной базой и высокой крышей. А вот груза в машине не было.