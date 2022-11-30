Электрофургон Mercedes-Benz eSprinter проехал в реальном трафике 475 километров без подзарядки

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Кирилл Малышев
Перед официальной премьерой в феврале 2023 года электрический фургон Mercedes-Benz eSprinter доказал пригодность к реальной развозной работе. Он проехал 475 километров по обычным немецким дорогам в реальном трафике на одной зарядке батареи.
Mercedes-Benz eSprinter ранее проверили сильными морозами. Выпускать модель станут в Германии и США. Коммерческое подразделение марки в обозримом будущем предложит полный набор электрических LCV: пассажирские и грузовые, от компактных до наиболее крупных.