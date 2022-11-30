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Электрофургон Mercedes-Benz eSprinter проехал в реальном трафике 475 километров без подзарядки
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Кирилл Малышев

Перед официальной премьерой в феврале 2023 года электрический фургон Mercedes-Benz eSprinter доказал пригодность к реальной развозной работе. Он проехал 475 километров по обычным немецким дорогам в реальном трафике на одной зарядке батареи.

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  • Маршрут проходил от музея Mercedes-Benz в Штутгарте до аэропорта Мюнхена и обратно. Перепад высот на нём составляет от 210 до 785 метров над уровнем моря. Электрический фургон ехал по городским и пригородным дорогам, а также по автобану.
  • После пройденных 475 километров у машины остался запас хода около 20 километров. В автомобиле находились водитель и представитель TUV Sud в качестве независимого наблюдателя. Для теста была выбрана самая крупная модификация со сверхдлинной базой и высокой крышей. А вот груза в машине не было.
  • В результате eSprinter показал средний расход энергии 21,9 кВт·ч на 100 километров пути. Ёмкость батареи производитель пока не раскрывает. Сказано лишь, что на тестовом фургоне стоял самый большой аккумулятор из тех, что будут предлагаться (всего представят три варианта). Судя по всему, ёмкость топовой батареи превысит 100 кВт·ч.

Mercedes-Benz eSprinter ранее проверили сильными морозами. Выпускать модель станут в Германии и США. Коммерческое подразделение марки в обозримом будущем предложит полный набор электрических LCV: пассажирские и грузовые, от компактных до наиболее крупных.

Где электромобили удобнее?

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