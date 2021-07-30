Электроседан Mercedes-Benz EQE — первые фото и дата премьеры

Компания Mercedes-Benz опубликовала первые официальные изображения седана EQE — электрической альтер­нативы актуальному E‑классу. Никаких характеристик пока не обнародовано, но судя по фото, седан многое позаим­ствует у флагманского EQS. Дебютирует новинка 7 сентября в Мюнхене на выставке IAA вместе с ещё семью моделями, в числе которых электрический суперседан от Mercedes-AMG и первый батарейный Maybach.