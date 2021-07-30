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Электроседан Mercedes-Benz EQE — первые фото и дата премьеры

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Дмитрий Елизаров

Компания Mercedes-Benz опубликовала первые официальные изображения седана EQE — электрической альтер­нативы актуальному E‑классу. Никаких характеристик пока не обнародовано, но судя по фото, седан многое позаим­ствует у флагманского EQS. Дебютирует новинка 7 сентября в Мюнхене на выставке IAA вместе с ещё семью моделями, в числе которых электрический суперседан от Mercedes-AMG и первый батарейный Maybach.

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  • На изображении, которое запечатлело вид седана сзади, можно увидеть развитые крылья, динамичный уклон линии крыши и необычную свето­технику. А на фото­графии интерьера хорошо различим дебютиро­вавший на EQS экран с собственным названием Hyperscreen. Под стеклянной панелью скрыты сразу три монитора — для водителя, переднего пассажира и центральный тачскрин медиасистемы на 17,7 дюйма.
  • Предполагается, что флагманский электрокар поделится с EQE и силовыми установками. Это один электро­мотор на 333 л.с. для базовой модификации и двухмоторная установка, развивающая 523 л.с. и обеспечивающая полный привод.
  • Всего Mercedes-Benz обещает продемонстри­ровать в Мюнхене пять электрокаров. Один из них уже показывали в Китае, а сейчас привезут в Европу — это небольшой кроссовер EQB. Мировой новинкой станет некий особо мощный и быстрый седан от Mercedes-AMG. По одной из версий, им станет заряженная версия флагман­ского EQS. Ещё одной анонсиро­ванной премьерой оказался концепт Mercedes-Maybach: ранее фирма уже показывала первое изображение роскошного кроссовера с электроприводом.
  • Наконец, среди премьер заявлены некий спортивный гибрид (также от Mercedes-AMG) и принципи­альная новинка бренда Smart. Вероятнее всего, это будет прототип будущего электро­кроссовера, который для бренда разрабаты­вается концернами Daimler и Geely Automobile Holdings Limited. Его задачей станет продемон­стрировать новую дизайнерскую стилистику марки Smart.

Электрический Mercedes — достойный объект для покупки?

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