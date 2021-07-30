Электроседан Mercedes-Benz EQE — первые фото и дата премьеры

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Как будет выглядеть электрический E-класс, который назовут Mercedes-Benz EQE. Наша версия
Фото новой BMW 7 серии, которое приняли за официальное, оказалось фейком
Дмитрий Елизаров
Компания Mercedes-Benz опубликовала первые официальные изображения седана EQE — электрической альтернативы актуальному E‑классу. Никаких характеристик пока не обнародовано, но судя по фото, седан многое позаимствует у флагманского EQS. Дебютирует новинка 7 сентября в Мюнхене на выставке IAA вместе с ещё семью моделями, в числе которых электрический суперседан от Mercedes-AMG и первый батарейный Maybach.