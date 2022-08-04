Электрический Ларгус, тест экспедиционного УАЗа и уникальные спорткары из Подмосковья. Главное за день
Редакция Авто.ру
Добрый вечер! Компания Chery, модельный ряд которой в России сейчас состоит только из кроссоверов, планирует вывести на наш рынок седан Arrizo 8. Это совсем свежая модель. И по габаритам она немного меньше Toyota Camry. Прямо сейчас российское представительство марки проводит опросы потенциальных покупателей и, в частности, просит респондентов озвучить желаемую стоимость новинки. А теперь — к другим важным новостям и свежим статьям Журнала Авто.ру.
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Представлен электрический Lada Largus
АвтоВАЗ частично рассекретил прототип электрической модификации Lada Largus, которая получила наименование e-Largus. Создадут новинку из бензиновой версии, а производиться она будет в Ижевске, где планируют собирать как минимум четыре версии электрокара. Выпускать модель намереваются по полному циклу. На рынок e-Largus выйдет в пассажирском и коммерческом вариантах. Прогнозируемый средний запас хода составляет 250 километров.
Все свои: уникальные спорткары из Подмосковья
Проект «Все свои!» уже стал энциклопедией новой волны отечественного автопрома — малых частных предприятий. А ведь небольшие российские компании придумывают и делают много интересных проектов, достойных публичного признания! Например, в 2022 году отмечает важную дату уникальное для нашей страны предприятие: вот уже пять лет сообщество энтузиастов серийно (!) делает в Подмосковье гоночные кит-кары собственной разработки. Называются эти трековые машины хлёстко и звонко — Shortcut.
Немного важных новостей
- Ижевский автозавод заменит Весту электрическим Ларгусом
- Раскрыты характеристики российского электроседана Evolute размером с Kia Cerato
- На Авто.ру продают 33-летнюю «шестёрку», которая никогда не выезжала из гаража
- Следующий Volkswagen Golf может не появиться
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В сентябре в России вступают в силу сразу несколько новых законов для автомобилистов: начнут действовать новые правила проезда по платным дорогам, заработают нормы Гражданского кодекса, позволяющие отбирать гаражи у собственников за нецелевое использование. На финальной стадии находится разработка документа с новыми правилами для инспекторов ГИБДД в части общения с водителями. Мы собрали все нововведения, которые ждут автомобилистов после 1 сентября 2022 года.
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«Капсулами времени» обычно называют старые машины, которые по счастливой случайности сохранились в состоянии «как с завода». Но классический ульяновский вездеход в таком состоянии не нужно искать по дедовским гаражам: УАЗ Хантер можно просто купить новым! За полвека он радикально не менялся, зато оброс внушительным набором модных внедорожных примочек. Но нужны ли они ему? Рассказываем обо всех плюсах и минусах экспедиционного УАЗ Хантер после подробного теста.
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Подведены итоги продаж новых машин в России в июле. Рассказываем о результатах.