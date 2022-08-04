Электрический Ларгус, тест экспедиционного УАЗа и уникальные спорткары из Подмосковья. Главное за день

В сентябре в России вступают в силу сразу несколько новых законов для автомобилистов: начнут действовать новые правила проезда по платным дорогам, заработают нормы Гражданского кодекса, позволяющие отбирать гаражи у собственников за нецелевое использование. На финальной стадии находится разработка документа с новыми правилами для инспекторов ГИБДД в части общения с водителями. Мы собрали все нововведения, которые ждут автомобилистов после 1 сентября 2022 года.

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«Капсулами времени» обычно называют старые машины, которые по счастливой случайности сохранились в состоянии «как с завода». Но классический ульяновский вездеход в таком состоянии не нужно искать по дедовским гаражам: УАЗ Хантер можно просто купить новым! За полвека он радикально не менялся, зато оброс внушительным набором модных внедорожных примочек. Но нужны ли они ему? Рассказываем обо всех плюсах и минусах экспедиционного УАЗ Хантер после подробного теста.

