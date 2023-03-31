Первый электрокар от Lamborghini окажется четырёхместным гран-турером

Первый серийный электромобиль Lamborghini откроет четвёртую модельную линейку фирмы в дополнение к двум суперкарам и кроссоверу. Как пишет Motor1 со ссылкой на заявление главы компании Стефана Винкельмана, в Lamborghini склоняются к выпуску комфортного гран-турера с четырьмя посадочными местами. Выйти на рынок он может уже в 2028 году.
- Ранее сообщалось, что будущий электрокар Lamborghini получит большой дорожный просвет. Высказывались версии, что компания готовит батарейный вседорожник. Однако сейчас издание уточняет, что речь идёт о лёгком увеличении клиренса по сравнению с суперкарами для более комфортного преодоления дорожных препятствий — например, «лежачих полицейских».
- По словам Стефана Винкельмана, четырёхместный гран-турер станет хорошим пополнением модельного ряда Lamborghini, потому что сейчас компания не имеет подобной модели, а она вполне может быть востребована.
- Никаких технических подробностей на данный момент нет. Однако высока вероятность, что на электрокаре будут применены как технологии, задействованные на супергибриде Revuelto, так и ключевые особенности его дизайна. Представленный на днях новый флагман получил четыре двигателя общей мощностью 1015 л.с.
С Revuelto началась программа электрификации модельного ряда Lamborghini ценой почти 2 миллиарда евро: уже к концу 2024 года в линейке итальянской компании не останется моделей с «чистыми» ДВС. Самый доступный электрокар превратится в гибрид после завершения производства Huracan, а кроссовер Urus получит бензоэлектрическую силовую установку после планового обновления.