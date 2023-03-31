Первый электрокар от Lamborghini окажется четырёхместным гран-турером

Первый серийный электромобиль Lamborghini откроет четвёртую модельную линейку фирмы в дополнение к двум суперкарам и кроссоверу. Как пишет Motor1 со ссылкой на заявление главы компании Стефана Винкельмана, в Lamborghini склоняются к выпуску комфортного гран-турера с четырьмя посадочными местами. Выйти на рынок он может уже в 2028 году.