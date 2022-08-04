Представлен электрический Lada Largus: два типа кузова и 250 километров без подзарядки
Дмитрий Елизаров
АвтоВАЗ частично рассекретил прототип электрической модификации Lada Largus, которая получила наименование e-Largus. Базироваться она будет на кузове бензиновой версии: все агрегаты интегрируют в штатные места универсала. Как стало известно Журналу Авто.ру, в Ижевске планируют выпускать как минимум четыре модификации e-Largus — пассажирскую и коммерческую с двумя вариантами аккумуляторов. Сертификация электрокара стартует в 2023 году.
- Электромотор у Lada e-Largus только один — на передней оси. Агрегат вкупе с редуктором и инвертором инсталлируют в штатный моторный отсек: очевидно, электрокар будет переднеприводным. Здесь же разместят и часть блоков аккумуляторов вместе с зарядным устройством.
- Оставшиеся блоки установят под заднее сиденье, а порт зарядки займёт штатное место горловины топливного бака. Особо отмечается, что размещение аккумуляторов не повлияет на полезные объёмы модели. Вероятнее всего, органы управления электрокара также не будут отличаться от применяемых на бензиновом Ларгусе, за исключением рычага КПП — его заменят на так называемый «переключатель направления движения», а также отсутствия педали сцепления. Косвенно это подтверждается заявлением Олега Груненкова о намерении сохранить на электрокаре все доступные для нынешнего Ларгуса опции, включая разнообразные подогревы, климатическую установку и медиасистему.
- Штатный усилитель руля заменили на электрическую альтернативу от Xray Cross. Внешними отличиями новинки, судя по фото, станут ярко-синие вставки на кузове и глухая «решётка радиатора».
- По данным Журнала
Авто.ру, выпускать e-Largus в Ижевске будут по полному циклу: здесь организуют не
только сборку готовых машин, но и сварку, и окраску кузовов для них. На рынок
e-Largus выйдет в пассажирском и коммерческом вариантах. Запланированы две модификации с разным запасом хода — возможно, именно поэтому
аккумуляторный блок разделён на две части.
- Прогнозируемый средний запас хода электрокара — порядка 250 километров. По мнению разработчиков, аудитория подобных машин редко совершает единоразовые пробеги более 200 километров, а для ежедневных нужд запланированной дальности хода будет достаточно. Кроме того, увеличение запаса потребовало бы установки более габаритных и тяжёлых батарей.
- Первые прототипы для прохождения процедуры сертификации в Ижевске планируется собрать уже в 2023 году.
Цены товарной модификации Lada e-Largus пока не названы. Однако на АвтоВАЗе уже заявили, что конвейер «Лада-Ижевск» освободят для производства электромобиля посредством переноса сборки Lada Vesta в Тольятти. Помимо прочего, перенос должен обеспечить АвтоВАЗу возможность насытить рынок новыми автомобилями — мощности ижевского предприятия этого просто не позволят.