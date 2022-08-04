Представлен электрический Lada Largus: два типа кузова и 250 километров без подзарядки

Электромотор у Lada e-Largus только один — на передней оси. Агрегат вкупе с редуктором и инвертором инсталлируют в штатный моторный отсек: очевидно, элек

трокар будет переднеприводным. Здесь же разместят и

часть блоков аккумуляторов вместе с зарядным устройством.