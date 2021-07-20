Электрический кроссовер Smart: новое фото и дата премьеры

Компания Smart опубликовала очередное изображение безымянного пока вседорожника, который разрабатывает в союзе с Geely и Mercedes-Benz. Подчёркнуто, что пока речь идёт только о концептуальной разработке, но кроссовер продемонстрирует новый дизайнерский язык марки. Дебютирует новинка на выставке IAA в Мюнхене, которая откроется 7 сентября.