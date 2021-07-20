Электрический кроссовер Smart: новое фото и дата премьеры

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Компания Smart показала тизеры первого кроссовера, разработанного вместе с китайцами
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Дмитрий Елизаров
Компания Smart опубликовала очередное изображение безымянного пока вседорожника, который разрабатывает в союзе с Geely и Mercedes-Benz. Подчёркнуто, что пока речь идёт только о концептуальной разработке, но кроссовер продемонстрирует новый дизайнерский язык марки. Дебютирует новинка на выставке IAA в Мюнхене, которая откроется 7 сентября.
The first image of our fully electric, compact SUV concept, which will celebrate its world debut, alongside Mercedes-Benz, at the IAA Mobility in Munich 2021, provides a first glimpse into our new design language.— smart (@smart_worldwide) July 16, 2021
Content provided by smart Europe GmbH, https://t.co/MqktbBzh9g pic.twitter.com/U1n4MyrjPT