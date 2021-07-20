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Электрический кроссовер Smart: новое фото и дата премьеры

Новости

Дмитрий Елизаров

Компания Smart опубликовала очередное изображение безымянного пока вседорожника, который разрабатывает в союзе с Geely и Mercedes-Benz. Подчёркнуто, что пока речь идёт только о концептуальной разработке, но кроссовер продемонстрирует новый дизайнерский язык марки. Дебютирует новинка на выставке IAA в Мюнхене, которая откроется 7 сентября.

  • Новое фото даёт некоторое представление о габаритах вседорожника. Судя по довольно длинной для моделей Smart крыше, он получит полноценный салон с двумя рядами кресел и окажется крупнее нынешней пятидверной модели ForFour. Однако точные размеры кроссовера пока не называются: предполагается, что он будет сопоставим по этим параметрам с MINI Countryman.
  • Судя по ранее опубликованным тизерам, концепт получит принципиально иной дизайн, чем у актуальных моделей: он станет более лаконичным и сдержанным. Ранее сообщалось, что в разработке внешности концепта и новой стилистики марки в целом принимают участие дизайнеры Mercedes-Benz.
  • Специалисты Geely при этом возьмут на себя техническую часть. Электро­кроссовер Smart построят на модульной платформе SEA и снабдят аккумуляторами, позволяющими проехать без подзарядки до 500 километров по циклу WLTP. Детальные характери­стики компания обнародует, по всей видимости, в ходе премьеры. Серийное производство вседорожника стартует в 2023 году на китайских мощностях Geely.

Ультракомпактный вседорожник — жизнеспособный формат?

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