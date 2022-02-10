Компания Smart показала предсерийный электрокроссовер и раскрыла его название — #1

- Одновременно бренд опубликовал несколько
фотографий новинки. На них запечатлён уже окончательный вариант машины. Однако
официально электрокроссовер представят только в конце года, поэтому пока кузов
полностью обёрнут в маскировочную плёнку.
- Серийный автомобиль если и будет отличаться от прошлогоднего концепта, то
только в нюансах. В частности, насколько можно заметить, фары и фонари остались
те же самые. Боковые зеркала увеличились в размерах, а дверные ручки будут
выдвижными.
- Smart #1 завершил цикл аэродинамических
и зимних испытаний. Он станет первой полностью новой моделью бренда после того,
как он объявил переход на чистые электромобили и полный отказ от ДВС. Коэффициент
аэродинамического сопротивления составляет всего 0,29. Спереди установлены элементы активной аэродинамики, они входят в
базовое оснащение.
- В северных тестах Smart показал свою
отличную приспособленность к морозам. У него совершенная система терморегуляции
батареи. Владелец сможет запрограммировать процесс зарядки, прогрева салона и
аккумулятора дистанционно через мобильное приложение. Выдвижные ручки испытали отдельно:
электромоторы оказались достаточно мощными, чтобы разбить внешнюю наледь.
Smart #1 окажется самой крупной моделью
марки. Его длина чуть меньше 4,3 метра. Это почти на метр больше, чем у
нынешней четырёхдверки ForFour и почти не уступает аналогичному параметру компактного кроссовера Mercedes-Benz GLA. Технические параметры машины пока держат в секрете.