Компания Smart показала предсерийный электрокроссовер и раскрыла его название — #1

Одновременно бренд опубликовал несколько фотографий новинки. На них запечатлён уже окончательный вариант машины. Однако официально электрокроссовер представят только в конце года, поэтому пока кузов полностью обёрнут в маскировочную плёнку.

Серийный автомобиль если и будет отличаться от прошлогоднего концепта, то только в нюансах. В частности, насколько можно заметить, фары и фонари остались те же самые. Боковые зеркала увеличились в размерах, а дверные ручки будут выдвижными.

Smart #1 завершил цикл аэродинамических и зимних испытаний. Он станет первой полностью новой моделью бренда после того, как он объявил переход на чистые электромобили и полный отказ от ДВС. Коэффициент аэродинамического сопротивления составляет всего 0,29. Спереди установлены элементы активной аэродинамики, они входят в базовое оснащение.

В северных тестах Smart показал свою отличную приспособленность к морозам. У него совершенная система терморегуляции батареи. Владелец сможет запрограммировать процесс зарядки, прогрева салона и аккумулятора дистанционно через мобильное приложение. Выдвижные ручки испытали отдельно: электромоторы оказались достаточно мощными, чтобы разбить внешнюю наледь.

Smart #1 окажется самой крупной моделью марки. Его длина чуть меньше 4,3 метра. Это почти на метр больше, чем у нынешней четырёхдверки ForFour и почти не уступает аналогичному параметру компактного кроссовера Mercedes-Benz GLA. Технические параметры машины пока держат в секрете.