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Электрический кроссовер от SsangYong: первое фото

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Дмитрий Елизаров

Компания SsangYong опубликовала официальное изображение своего первого серийного электрокроссовера Korando e-Motion, производство которого уже стартовало. На рынке Европы новинка появится в августе нынешнего года. Кроме того, как пишет Autoevolution, фирма заявила о намерении выпустить ещё как минимум два электромобиля.

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  • SsangYong ограничилась одной фотографией вседорожника, не обнародовав его детальных характеристик. По изображению можно заключить, что электроверсия SsangYong Korando будет отличаться собственным оформлением передней части с другой «решёткой радиатора» и ярко-синими вставками. Ожидается, что технические подробности компания раскроет ближе к европейскому запуску электромобиля.
  • Компания поделилась несколькими тизерами, на которых запечатлены перспективные модели. Один из будущих кроссоверов на батарейках, сейчас известный под обозначением J100, должен выйти на рынок в 2022 году и, судя по дизайнерскому скетчу, получит эффектный «мускулистый» дизайн с необычной оптикой и подчёркнутой задней стойкой кузова в стиле Toyota FJ Cruiser. Кроме того, SsangYong может выпустить и электрический пикап, который станет своего рода идеологическим преемником модели Musso (в России самым известным пикапом марки была модель Actyon Sports).

В фирме рассчитывают, что электрификация модельного ряда поможет марке восстановить свои позиции на европейском рынке. Сейчас SsangYong испытывает финансовые трудности — в декабре прошлого года фирма объявила о банкротстве и начале поисков нового инвестора, но пока они успехами не увенчались. Поправлять своё положение SsangYong рассчитывает и за счёт введения режима радикальной экономии.

Стоит марке вернуться в Россию?

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