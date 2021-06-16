Электрический кроссовер от SsangYong: первое фото

SsangYong ограничилась одной фотографией вседорожника, не обнародовав его детальных характеристик. По изображению можно заключить, что электроверсия SsangYong Korando будет отличаться собственным оформлением передней части с другой «решёткой радиатора» и ярко-синими вставками. Ожидается, что технические подробности компания раскроет ближе к европейскому запуску электромобиля.

Компания поделилась несколькими тизерами, на которых запечатлены перспективные модели. Один из будущих кроссоверов на батарейках, сейчас известный под обозначением J100, должен выйти на рынок в 2022 году и, судя по дизайнерскому скетчу, получит эффектный «мускулистый» дизайн с необычной оптикой и подчёркнутой задней стойкой кузова в стиле Toyota FJ Cruiser. Кроме того, SsangYong может выпустить и электрический пикап, который станет своего рода идеологическим преемником модели Musso (в России самым известным пикапом марки была модель Actyon Sports).

В фирме рассчитывают, что электрификация модельного ряда поможет марке восстановить свои позиции на европейском рынке. Сейчас SsangYong испытывает финансовые трудности — в декабре прошлого года фирма объявила о банкротстве и начале поисков нового инвестора, но пока они успехами не увенчались. Поправлять своё положение SsangYong рассчитывает и за счёт введения режима радикальной экономии.