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Электрический кроссовер Mercedes-Benz EQE SUV получит заряженную версию
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Дмитрий Елизаров

Компания Mercedes-Benz представит второй роскошный вседорожник из линейки EQ 16 октября. Электромобиль под названием EQE SUV должен стать более доступной альтернативой уже представленному EQS и своего рода вседорожной модификацией седана EQE. По данным издания Motor1 в этот же день компания может представить и самую мощную модификацию новинки от AMG. Производство кроссовера в Алабаме стартует в конце нынешнего года.

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  • Компания обещает, что EQE SUV получит «универсальный интерьер» и некие новые отделочные материалы, которые будут сочетать в себе «тепло дерева с прохладой алюминия», но в детали пока не вдаётся. При этом архитектуру салона электрокара Mercedes-Benz уже рассекретила. В целом он очень похож на интерьер седана EQE — здесь применён тот же самый гигантский экран HyperScreen и аналогичные дефлекторы вентиляции.
  • Предполагается, что моторную гамму для кроссовера полностью позаимствуют у седана. Таким образом, самая доступная модификация EQE SUV получит один двигатель на задней оси на 292 л.с., а самая мощная и быстрая — два мотора на 687 л.с. Такой кроссовер выйдет на рынок как модель от AMG с индексом 53. Будут ли у вседорожника ещё более заряженные версии, пока неизвестно. При этом производитель уже пообещал оснащать все EQE SUV без исключения полноуправляемым шасси.

Флагманский электровседорожник EQS SUV представили в апреле нынешнего года. Электрокар вмещает до семи посадочных мест и комплектуется моторами мощностью от 333 до 523 л.с.

Будете ждать появления электрических Mercedes-Benz в России?

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