Электрический кроссовер Mercedes-Benz EQE SUV получит заряженную версию

Компания Mercedes-Benz представит второй роскошный вседорожник из линейки EQ 16 октября. Электромобиль под названием EQE SUV должен стать более доступной альтернативой уже представленному EQS и своего рода вседорожной модификацией седана EQE. По данным издания Motor1 в этот же день компания может представить и самую мощную модификацию новинки от AMG. Производство кроссовера в Алабаме стартует в конце нынешнего года.