Электрический кроссовер Mercedes-Benz EQE SUV получит заряженную версию

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Электроседан Mercedes-Benz EQE: просторнее E-класса и с запасом хода в 545–660 километров
Представлен гибридный суперкроссовер BMW XM: до 745 сил и винтажная кожа в салоне
Дмитрий Елизаров
Компания Mercedes-Benz представит второй роскошный вседорожник из линейки EQ 16 октября. Электромобиль под названием EQE SUV должен стать более доступной альтернативой уже представленному EQS и своего рода вседорожной модификацией седана EQE. По данным издания Motor1 в этот же день компания может представить и самую мощную модификацию новинки от AMG. Производство кроссовера в Алабаме стартует в конце нынешнего года.
Флагманский электровседорожник EQS SUV представили в апреле нынешнего года. Электрокар вмещает до семи посадочных мест и комплектуется моторами мощностью от 333 до 523 л.с.