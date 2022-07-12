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Электрический кроссовер Mahindra получит батареи LG

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Кирилл Малышев

Компания LG Energy Solutions станет поставлять аккумуляторы для будущего электрокроссовера индийской марки Mahindra. Машина должна дебютировать в сентябре, пишет Business Today.

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Кроссовер Mahindra XUV300

  • Компании сотрудничают с 2018 года. Тогда было подписано соглашение о взаимодействии в области электромобильных технологий. В прошлом году подразделение по разработке «зелёных» моделей Mahindra получило статус самостоятельного и сейчас оценивается в 9,1 миллиарда долларов.
  • О новинке известно пока немногое. Она, скорее всего, получит индекс XUV400 и разделит множество элементов с моделью XUV300 (на фото выше), которая, в свою очередь, является перелицованным SsangYong Tivoli для индийского рынка. Поставки клиентам начнутся в начале 2023 года.
  • До весны 2026 года Mahindra рассчитывает представить ещё четыре электрические модели. Сейчас на индийском рынке электрокары занимают всего 1%. Цель — довести долю до 30% к концу десятилетия.

Два месяца назад стало известно о сотрудничестве компании Mahindra с немецким концерном Volkswagen Group. Последний поделится компонентами своей модульной платформы MEB. При этом сами машины разрабатывать будут индийцы.

Купили бы индийскую машину?

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