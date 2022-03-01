Электрический кроссовер Lotus представят 29 марта и будут собирать в Китае

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Компания Lotus представила новое подразделение и тизер уникального спорткара
Создатели электрокара Lucid Air построят кроссовер для Саудовской Аравии
Британская компания Lotus рассекретит свой первый кроссовер 29 марта. Объявление даты сопроводили очередным тизерным видеороликом, выложенным в Сеть.
Техническая сторона пока покрыта тайной. В прошлом году стало известно о намерении марки использовать батареи ёмкостью от 92 до 120 кВт⋅ч и передовую 800-вольтовую архитектуру. Разгон до сотни обещают в пределах трёх секунд.