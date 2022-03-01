Электрический кроссовер Lotus представят 29 марта и будут собирать в Китае

Модель, известная пока лишь под индексом Type 132, станет первым вседорожником марки. А вот электрокар для Лотуса — это уже второй, после спортивной

Evija

. Местом сборки выбран китайский город Ухань. После 132‑й модели там освоят четырёхдверное купе 133 и более компактный кроссовер 134 (названия тоже условные).