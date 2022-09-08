Электрический Ioniq 5 N может приблизиться по мощности к BMW M5

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Список покупок. Первое знакомство с электрокаром Hyundai Ioniq 5 в семи главных фактах
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Дмитрий Елизаров
Отдача силовой установки заряженного электрокроссовера Ioniq 5 N пока точно не определена, однако она может достичь 620 л.с. Об этом экс-глава «подразделения N» компании Hyundai Альберт Бирманн заявил австралийскому изданию The Drive. Суперседан BMW M5 в исполнении Competition оснащается восьмицилиндровым мотором, развивающим 625 л.с.
Когда именно Ioniq 5 N выйдет на рынок, пока неизвестно. Кроссовер уже тестируют (например, в начале весны прототип вседорожника видели в Северной Швеции), но до появления в продаже электрическому спорткару ещё предстоит серия испытаний на Нюрбургринге.