Jeep показал сразу три кроссовера на батарейках

Электрический Ioniq 5 N может приблизиться по мощности к BMW M5
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Дмитрий Елизаров

Отдача силовой установки заряженного электрокроссовера Ioniq 5 N пока точно не определена, однако она может достичь 620 л.с. Об этом экс-глава «подразделения N» компании Hyundai Альберт Бирманн заявил австралийскому изданию The Drive. Суперседан BMW M5 в исполнении Competition оснащается восьмицилиндровым мотором, развивающим 625 л.с.

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  • Экстремальная версия электрокроссовера Ioniq 5 должна стать первым электрическим спорткаром соответствующего подразделения Hyundai. Не исключено, что при этом будущая новинка окажется не только самой мощной, но и самой быстрой моделью.
  • Пока никакие характеристики заряженного вседорожника не разглашаются. Возможно, в Hyundai ещё не определились, какой именно мощностью его снабдить. Однако уже известно, что Ioniq 5 N получит два электромотора с отдачей от 580 до 620 л.с. — этот диапазон упомянул Альберт Бирманн.
  • По его словам, мощность двигателей — это ещё не всё, так как кроссовер должен быть приятен в управлении и доставлять ярко выраженные водительские эмоции. Возможно, именно ради этого электрический вседорожник планируется снабдить «режимом дрифта». При его активации большая часть тяги электромоторов будет подаваться на задние колёса.

Когда именно Ioniq 5 N выйдет на рынок, пока неизвестно. Кроссовер уже тестируют (например, в начале весны прототип вседорожника видели в Северной Швеции), но до появления в продаже электрическому спорткару ещё предстоит серия испытаний на Нюрбургринге.

Небольшой кроссовер с мощностью BMW M5, да ещё и на батарейках — как вам?

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