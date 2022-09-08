Электрический Ioniq 5 N может приблизиться по мощности к BMW M5

По его словам, мощность двигателей — это ещё не всё, так как кроссовер должен быть приятен в управлении и доставлять ярко выраженные водительские эмоции. Возможно, именно ради этого электрический вседорожник планируется снабдить «режимом дрифта». При его активации большая часть тяги электромоторов будет подаваться на задние колёса.