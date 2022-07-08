Электрический Hummer с пробегом 77 километров перепродали втридорога

Производство GMC Hummer EV концерн GM запустил в конце прошлого года, однако за это время покупателям было доставлено только 372 машины. Мощности производителя позволяют собирать только 12 пикапов в сутки, при том, что число собранных заказов превышает 77 тысяч. Издание предполагает, что покупка подержанного GMC Hummer EV

— это единственный способ стать владельцем электрокара без долгих лет ожидания.