Электрический Hummer оснастили кнопкой, назначение которой пока не придумали

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Электропикапы GMC Hummer отозвали сразу после начала поставок
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Михаил Кондратьев
Компания GMC оснастила электрический Hummer, который вышел на рынок в 2021 году, «лишней» кнопкой. Клавишу, которая пока не имеет никакого назначения, обнаружил редактор портала GM-Trucks.com в ходе тест-драйва. Представители GMC пояснили, что никакой ошибки в этом нет.
В апреле стало известно, что GMC уже распродала все запланированные к производству на первый год экземпляры Hummer EV. Год назад у электрической модели появилась версия с пятидверным кузовом, однако внедорожник поступит в продажу только в 2023 году.