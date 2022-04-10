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Электрический Hummer оснастили кнопкой, назначение которой пока не придумали

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Михаил Кондратьев

Компания GMC оснастила электрический Hummer, который вышел на рынок в 2021 году, «лишней» кнопкой. Клавишу, которая пока не имеет никакого назначения, обнаружил редактор портала GM-Trucks.com в ходе тест-драйва. Представители GMC пояснили, что никакой ошибки в этом нет.

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  • Речь идёт об одной из кнопок, расположенных на шайбе выбора режимов движения — помимо клавиш, которые отвечают за регулировку пневмоподвески и включение «режима краба», есть ещё одна, обозначенная подобием треугольника (на фото справа). 
  • Эта клавиша не активирует никаких систем, но если её нажать, то на экране мультимедийной системы появляется надпись: «Ваш режим. Ваша миссия». Кроме того, отображается адрес электронной почты EpicIdeas@GMC.com.
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  • Сотрудники GMC объяснили, что «лишняя» кнопка была добавлена специально — в компании хотят, чтобы покупатели электропикапа сами придумали ей назначение. Фирма выберет один из предложенных вариантов и добавит новую функцию «по воздуху», продемонстрировав тем самым возможности беспроводных технологий. 

В апреле стало известно, что GMC уже распродала все запланированные к производству на первый год экземпляры Hummer EV. Год назад у электрической модели появилась версия с пятидверным кузовом, однако внедорожник поступит в продажу только в 2023 году. 

Вы бы хотели придумать для своей машины новую опцию?

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