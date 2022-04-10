Электрический Hummer оснастили кнопкой, назначение которой пока не придумали

Сотрудники GMC объяснили, что «лишняя» кнопка была добавлена специально — в компании хотят, чтобы покупатели электропикапа сами придумали ей назначение. Фирма выберет один из предложенных вариантов и добавит новую функцию «по воздуху», продемонстрировав тем самым возможности беспроводных технологий.

В апреле стало известно, что GMC уже распродала все запланированные к производству на первый год экземпляры Hummer EV. Год назад у электрической модели появилась версия с пятидверным кузовом, однако внедорожник поступит в продажу только в 2023 году.