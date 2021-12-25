Электрический хот-хэтч, который злее бензиновых машин?! О, да! Фото(рендер)пост

В конце 2021 года компания Honda покинула Формулу-1. Аргументация простая: выражение «гоняй в воскресенье — продавай в понедельник» потеряло актуальность, а время, люди и средства для создания новых электрокаров нужны куда больше, чем они же, но сосредоточенные на доработке мотора (пусть и чемпионского) для Red Bull.
Это означает, что в ближайшие годы модельный ряд Honda пополнится машинами, похожими на Honda e — очаровательный городской хэтчбек с пятью мониторами в салоне! Но вернётся ли Honda в автоспорт после того, как «переходный период» будет завершён, а электрокары будут составлять костяк модельного ряда японской марки?
Этим вопросом задался художник Стан Бартен. И представил, что будет, если регламент мирового чемпионата по ралли перепишут под электрокары, а Honda заинтересуется WRC.
Поэтому с его лёгкой руки Honda e получил широкий карбоновый обвес, воздухозаборник на крыше и диски OZ. И знаете, что: даже если японский автопроизводитель не соберётся в мировое ралли, мы бы хотели видеть такие «ешки» на обычных дорогах!