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Электрический Ford Mustang Mach-E справился с жёстким краш-тестом на «хорошо»
Новости

Дмитрий Елизаров

Американский институт страховой безопасности (IIHS) опубликовал видеозапись одного из испытаний электрокроссовера Ford Mustang Mach-E: его проверили боковым ударом, стандарты которого IIHS некоторое время назад значительно ужесточил. В отличие от целого ряда других автомобилей, продающихся в США, электрокару выдали в этой категории высший балл «хорошо».

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  • Осенью 2021 года эксперты IIHS начали практиковать боковой краш-тест по ужесточённому стандарту: увеличились как скорость сближения автомобиля и препятствия, так и вес самого препятствия.
  • Ford Mustang Mach-E после такого испытания вызвал у специалистов нарекания только по двум параметрам. Оценку «приемлемо» заслужил уровень перегрузки на грудной клетке водителя. Кроме того, до того же уровня снижена оценка силовой структуры кроссовера: после удара приоткрылась левая задняя дверь. Впрочем, эти осложнения не повлияли на общую оценку устойчивости автомобиля.

Ford Mustang Mach-E — одна из немногих моделей, получивших на этом испытании высший балл. Когда новые стандарты были применены впервые, из 20 автомобилей аналогичную оценку получил лишь один. Тем не менее, пока это испытание не влияет на публичный рейтинг безопасности модели. Пока они служат лишь демонстрационным целям, а официально учитывать эти результаты IIHS начнёт в 2023 году.

Как считаете, боковой краш-тест действительно имитирует реальную ситуацию?

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