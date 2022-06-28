Электрический флагман Cadillac подорожал в полтора раза ещё до премьеры
Дмитрий Елизаров
Компания Cadillac готовит к дебюту электрический флагман Celestiq, который должен стать воплощением технологической роскоши. Ранее сообщалось, что собирать каждый электрокар будут вручную по спецзаказу с ценой минимум 200 тысяч долларов. По новым данным, которые приводят источники издания Wall Street Journal, цена окажется заметно выше — около 300 тысяч долларов, а тираж не превысит пятисот автомобилей в год.
- Высокая стоимость и ограниченные объёмы выпуска должны помочь компании в позиционировании новинки — Celestiq получит статус редкого предмета роскоши. Однако, по мнению издания, такая цена выводит Cadillac в сегмент рынка, где доминируют марки Rolls-Royce и Bentley. Кроме того, высокая стоимость электроседана может быть обусловлена дороговизной составляющих его силовой установки.
- Чем именно Cadillac будет подтверждать стоимость Celestiq, пока не сообщается. Источники издания упоминают индивидуальную отделку натуральными материалами, включая дерево, а также самую продвинутую версию фирменного «автопилота».
- Сейчас система полуавтономного управления Cadillac называется Super Cruise, но для Celestiq её назовут Ultra Cruise. Издание Carscoops предполагает, что система позволит совершать поездки «от двери до двери» без участия водителя, сможет сама осуществлять повороты на перекрёстках, реагировать на светофоры и парковаться в стеснённых условиях.
Ранее сообщалось, что Celestiq может получить гигантский дисплей медиасистемы во всю ширину передней панели, а также стеклянную крышу с регулируемой по секторам прозрачностью. Дебютировать прототип седана должен в следующем месяце, производство стартует в 2023 году. Сейчас самой дорогой моделью Cadillac считается заряженный внедорожник Escalade-V по цене от 149 990 долларов.