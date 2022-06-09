Электрический флагман Cadillac будет стоить 200 тысяч долларов

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Дмитрий Елизаров
Компания Cadillac опубликовала несколько новых тизеров, предваряющих премьеру электрического седана Celestiq. Он должен стать флагманом модельного ряда премиального бренда. Как утверждает издание Carscoops, компания будет собирать серийные Celestiq только на заказ по цене от 200 тысяч долларов. В качестве шоу-кара седан должен дебютировать уже в нынешнем году, а сборка флагмана стартует в 2023‑м.
На предыдущих тизерах Cadillac демонстрировала ещё одну необычную опцию для будущего флагмана. Celestiq снабдят стеклянной крышей с регулируемой прозрачностью, при этом затемнять можно будет отдельные участки покрытия.