Электрокроссовер Chevrolet за 30 тысяч долларов показали на новом видео

Технических подробностей о новинке пока никаких нет. Ожидается запас хода более 320 километров и несколько уровней оснащения, включая LT и RS. Equinox EV построен на платформе Ultium концерна GM. На модели должен появиться среди прочих опций продвинутый круиз-контроль Supercruise. Он работает на базе высокоточных цифровых карт более чем 320 000 километров американских дорог.