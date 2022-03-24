Электрокроссовер Chevrolet за 30 тысяч долларов показали на новом видео

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Кирилл Малышев
Компания Chevrolet выпустила новое видео с участием электрокроссовера Equinox EV. Со стартовой ценой около 30 000 долларов он обещает стать одним из самых привлекательных предложений на рынке, пишет портал Electrek.
Технических подробностей о новинке пока никаких нет. Ожидается запас хода более 320 километров и несколько уровней оснащения, включая LT и RS. Equinox EV построен на платформе Ultium концерна GM. На модели должен появиться среди прочих опций продвинутый круиз-контроль Supercruise. Он работает на базе высокоточных цифровых карт более чем 320 000 километров американских дорог.