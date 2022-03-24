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Электрокроссовер Chevrolet за 30 тысяч долларов показали на новом видео

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Кирилл Малышев

Компания Chevrolet выпустила новое видео с участием электрокроссовера Equinox EV. Со стартовой ценой около 30 000 долларов он обещает стать одним из самых привлекательных предложений на рынке, пишет портал Electrek.

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  • Официально модель представили ещё в январе на выставке потребительской электроники CES в Лас-Вегасе. Теперь же компания Chevrolet решила продемонстрировать новую окраску — ярко-синий цвет с контрастной белой крышей.
  • Старт производства электрического Equinox намечен на 2023 год. Начальная цена ещё наверняка скорректируется с учётом инфляции и других проблем автоиндустрии. Однако машина всё равно должна остаться одной из наиболее доступных среди электромобилей.
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Технических подробностей о новинке пока никаких нет. Ожидается запас хода более 320 километров и несколько уровней оснащения, включая LT и RS. Equinox EV построен на платформе Ultium концерна GM. На модели должен появиться среди прочих опций продвинутый круиз-контроль Supercruise. Он работает на базе высокоточных цифровых карт более чем 320 000 километров американских дорог.

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