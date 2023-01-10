Электрический спорткар BMW i4 M50 появился в России по цене 9,5 миллиона рублей

На продажу выставлена пятидверка в топовом исполнении

M

50. У неё два электромотора суммарной мощностью 544 лошадиные силы, обеспечивающие разгон до сотни за 3,9 секунды и максимальную скорость в 225 км/ч. Привод у электромобиля полный. Аккумулятор ёмкостью 83,9

кВт·ч обеспечивает запас хода на одной зарядке до 510 километров по циклу

.