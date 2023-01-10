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Электрический спорткар BMW i4 M50 появился в России по цене 9,5 миллиона рублей
Новости

Кирилл Малышев

На Авто.ру появилось объявление о продаже электрического лифтбека BMW i4 M50. За новый спорткар без пробега просят 9,5 миллиона рублей. Автомобиль находится в Москве, растаможен и получил электронный ПТС.

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  • На продажу выставлена пятидверка в топовом исполнении M50. У неё два электромотора суммарной мощностью 544 лошадиные силы, обеспечивающие разгон до сотни за 3,9 секунды и максимальную скорость в 225 км/ч. Привод у электромобиля полный. Аккумулятор ёмкостью 83,9 кВт·ч обеспечивает запас хода на одной зарядке до 510 километров по циклу WLTP.
  • Спорткар окрашен в тёмно-зелёный цвет, а его салон отделан кожей коньячного цвета. В комплектацию входят среди прочего полный М-пакет (включая тормозные механизмы), обогрев передних сидений, адаптивный круиз-контроль, аудиосистема Harman Kardon, трёхзонный климат-контроль, светодиодные фары с автоматическим дальним светом.

Предполагалось, что в середине 2022 года BMW i4 официально начнёт поставляться в Россию. Перед ним должен был дебютировать у нас большой электрокроссовер BMW iX. На него была названа стартовая стоимость: 8,5 миллиона рублей. При этом электрическая «четвёрка» должна была оказаться существенно дешевле.

Электромобиль — это в духе BMW?

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