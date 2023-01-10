Электрический спорткар BMW i4 M50 появился в России по цене 9,5 миллиона рублей

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Кирилл Малышев
На Авто.ру появилось объявление о продаже электрического лифтбека BMW i4 M50. За новый спорткар без пробега просят 9,5 миллиона рублей. Автомобиль находится в Москве, растаможен и получил электронный ПТС.
Предполагалось, что в середине 2022 года BMW i4 официально начнёт поставляться в Россию. Перед ним должен был дебютировать у нас большой электрокроссовер BMW iX. На него была названа стартовая стоимость: 8,5 миллиона рублей. При этом электрическая «четвёрка» должна была оказаться существенно дешевле.