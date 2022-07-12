Немецкий электрогрузовик eBussy превратили в суперкомпактный кемпер

Спальных мест в кемпере всего два. Они раскладываются в задней части салона. Из кухонного оборудования есть только одноконфорочная газовая плита. Холодильника и раковины, которые обычно есть даже в небольших автодомах, на фотографиях не видно. Нет и полноценной обеденной зоны, только небольшие столики для кофе. Для развлечения предусмотрен большой ЖК-дисплей.