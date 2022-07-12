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Немецкий электрогрузовик eBussy превратили в суперкомпактный кемпер

Новости

Кирилл Малышев

Немецкая фирма Electric Brands придумала новый вариант суперкомпактного грузовичка Xbus. Его превратили в небольшой кемпер с возможностью трансформации, пишет New Atlas.

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  • Габариты машины — 3945х1690х1990 миллиметров. Поэтому чтобы обеспечить приемлемое для жизни пространство внутри столь небольшого кузова, инженеры придумали подъёмную крышу. Ещё немного места позволяет получить выдвижное заднее стекло.
  • Обычно у кемперов на базе минивэнов крыша поднимается целиком и открывает дополнительные спальные места. У Xbus двигается только центральная секция, и выгода от неё — только в лишнем пространстве над головой и паре окон для проникновения естественного света в салон.
  • Спальных мест в кемпере всего два. Они раскладываются в задней части салона. Из кухонного оборудования есть только одноконфорочная газовая плита. Холодильника и раковины, которые обычно есть даже в небольших автодомах, на фотографиях не видно. Нет и полноценной обеденной зоны, только небольшие столики для кофе. Для развлечения предусмотрен большой ЖК-дисплей.
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  • По сравнению со стандартным Xbus кемпер обрёл увеличенный на четыре сантиметра клиренс и внедорожные шины. Мотор-колёса обеспечивают машине полный привод.
  • Запас хода у базовой версии небольшой: аккумулятор ёмкостью 10 кВт·ч обеспечит не больше 140 километров в смешанном цикле. Можно заказать аккумулятор на 30 кВт·ч, и пробег на одной зарядке увеличится до 420 километров. Экономии энергии способствуют солнечные панели на крыше (это тоже опция).

Кемпер, равно как и остальные версии Xbus, пока пребывает в статусе концепта. На рендерах машину показали в 2020 году, а «живые» фотографии появились год назад. Как сообщает официальный сайт разработчика, собрано больше 16 000 предзаказов. Базовое шасси с двухместной кабиной стоит от 17,5 тысячи евро, кемпер оценивается как минимум в 29,7 тысячи евро.

Купили бы себе электрокемпер?

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