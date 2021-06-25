Электрокроссоверы Volvo XC90 со следующего года станут оснащать лидарами

Электрические «Ягуары» будут конкурировать с Bentley

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Дмитрий Елизаров

Перевод модельной линейки компании Jaguar на электротягу будет сопровождаться повышением её статуса. Об этом заявил изданию Autocar глава компании Тьерри Боллоре. По его словам, вместе с большей престижностью и роскошью новые «Ягуары» получат и новые цены, перейдя в рыночный сегмент Bentley.

  • Предполагается, что новый модельный ряд Jaguar на первом этапе его развития будет состоять из двух разноразмерных кроссоверов и спортивного купе. Концепция дизайна для новинок, по словам главы марки, уже утверждена, однако работы по созданию платформы для новых электро­мобилей ещё не завершены.
  • Марка не исключает возможности заимство­вания готовых решений у сторонних произво­дителей, однако Тьерри Боллоре утверждает, что новые модели будут полностью оригиналь­ными. Степень их инноваци­онности он сравнил с прорывом, которым стал для своего времени Jaguar E‑Type. При этом будущие новинки обещано наделить «современной роскошью» — изысканной и в то же время простой. Прогнозируемая главой компании стартовая цена новинок — 100 тысяч фунтов (более 10 миллионов рублей).
  • Единственной нынешней моделью, у которой есть шанс на продолжение, в руко­водстве Jaguar считают электро­кроссовер i‑Pace. Новые электро­мобили планируется строить на иной платформе, но некоторые технологии могут позаим­ствовать и у актуаль­ного вседорожника, который в компании считают своего рода «мобильной лабораторией». Завершить трансформацию бренда планируется к середине десятилетия.

В марте стало известно, что Jaguar свернул работы по созданию собственной платформы для электрокаров — на ней собирались построить флагманский седан XJ и большой кроссовер J‑Pace. Это решение обошлось компании примерно в 1,4 миллиарда долларов.

Как считаете, получится у Jaguar?

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