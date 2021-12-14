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Toyota показала 16 электромобилей, включая внедорожник и суперкар

Электрическим Opel Mokka и Сorsa увеличили запас хода на 13–23 километра

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Кирилл Малышев

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Opel обнародовал новые данные по запасу хода электрических версий кроссовера Mokka и хэтчбека Corsa. Увеличения автономности добились за счёт небольшой технической модернизации, пишет портал Insideevs.

  • Инженеры оптимизировали системы отопления и кондициони­рования, алгоритм работы силовой установки. В результате на одной зарядке хэтч сможет проезжать 359 километров вместо 336, а вседорожник пройдёт 338 километров вместо прежних 325.
  • Тепловой насос обеих моделей стал более эффективным: для поддержания температуры ему требуется меньше энергии. Новый редуктор также экономнее распоряжается электриче­ством. Третьими вклад в увели­чение автономности вносят шины с пониженным сопротивле­нием качению.

К 2024 году каждая модель Опеля будет электрифи­цирована тем или иным способом. Полностью на выпуск электрокаров в Европе марка перейдёт в 2028‑м. Яркой премьерой в середине десятилетия обещает стать электро­кроссовер под историческим названием Manta.

Какого запаса хода на электромобиле вам бы хватило?

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