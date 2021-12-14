Электрическим Opel Mokka и Сorsa увеличили запас хода на 13–23 километра

Материал по теме
Opel представил возрождённое купе Manta с электромотором и механической коробкой
Toyota показала 16 электромобилей, включая внедорожник и суперкар
Opel обнародовал новые данные по запасу хода электрических версий кроссовера Mokka и хэтчбека Corsa. Увеличения автономности добились за счёт небольшой технической модернизации, пишет портал Insideevs.
К 2024 году каждая модель Опеля будет электрифицирована тем или иным способом. Полностью на выпуск электрокаров в Европе марка перейдёт в 2028‑м. Яркой премьерой в середине десятилетия обещает стать электрокроссовер под историческим названием Manta.