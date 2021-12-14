Электрическим Opel Mokka и Сorsa увеличили запас хода на 13–23 километра

Инженеры оптимизировали системы отопления и кондициони­рования, алгоритм работы силовой установки. В результате на одной зарядке хэтч сможет проезжать 359 километров вместо 336, а вседорожник пройдёт 338 километров вместо прежних 325.

Тепловой насос обеих моделей стал более эффективным: для поддержания температуры ему требуется меньше энергии. Новый редуктор также экономнее распоряжается электриче­ством. Третьими вклад в увели­чение автономности вносят шины с пониженным сопротивле­нием качению.

К 2024 году каждая модель Опеля будет электрифи­цирована тем или иным способом. Полностью на выпуск электрокаров в Европе марка перейдёт в 2028‑м. Яркой премьерой в середине десятилетия обещает стать электро­кроссовер под историческим названием Manta.